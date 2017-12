“În situaţie de criză, nu mai este permis tangoul între preşedinte şi premier“

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, că, într-o situaţie de criză, nu mai sînt permise relaţii tensionate între preşedinte şi primul-ministru, pentru că România nu-şi mai poate permite “tangouri”, aşa cum a avut în ultimii doi sau trei ani. Geoană a dat asigurări că şi el, în calitate de preşedinte al Senatului, va fi foarte apropiat de Guvern: “Perioada de coabitare foarte dură între preşedinte şi premier ne-a arătat limitele şi costurile pentru societate. Cred că o perioadă de colaborare mai bună între Parlament, preşedinte şi Guvern reprezintă o necesitate în condiţii de criză. Dacă nu era o perioadă de criză, poate ne mai permiteam un pic de tangou cum a fost în ultimii doi sau trei ani. Dar cred că în acest moment situaţia este mult prea serioasă ca să ne permitem să ne mai certăm. Trebuie cu toţii să dăm dovadă de bună credinţă şi să mai lăsăm de la noi şi cred că faptul că preşedintele vrea să lucreze mult mai bine cu Parlamentul şi cu premierul reprezintă un plus într-o situaţie dificilă”. El a adăugat că susţinerea pe care preşedintele Traian Băsescu a arătat-o noului Guvern reprezintă “un plus în această perioadă dificilă”. Aflat la Craiova, Geoană a anunţat că din regiunea Oltenia PSD va propune în actuala structură guvernamentală cinci-şase secretari de stat, chirurgul Irinel Popescu fiind singura persoană nominalizată de către liderul social-democrat. El a apreciat că “procesul” nominalizării persoanelor care vor ocupa funcţii publice în structura guvernamentală ar trebui finalizat în 48 de ore. Potrivit acestuia, propunerile care vor fi făcute din judeţele Olteniei - Dolj, Gorj, Olt, Vîlcea şi Mehedinţi - vor ţine cont de rezultatele obţinute în alegerile parlamentare, dar şi de ponderea pe care regiunea o reprezintă în cadrul PSD. El a spus că numărul demnităţilor publice va fi împărţit în mod egal între cele două partide aflate la guvernare, PSD şi PD-L. De asemenea, liderul PSD a declarat că se lucrează deja la ordonanţa de urgenţă prin care el, în calitate de preşedinte al Senatului, va putea să participe la şedinţele CSAT şi să ocupe şi funcţia de vicepreşedinte al acestei instituţii. Reamintim că una din condiţiile de negociere pentru formarea coaliţiei PSD-PD-L a fost ca Mircea Geoană să devină preşedinte al Senatului şi să participe la şedinţele CSAT, unde să ocupe şi funcţia de vicepreşedinte. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este autoritatea administrativă autonomă învestită, potrivit Constituţiei, cu organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea ţării şi siguranţa naţională. Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării sînt preşedintele României, care este şi preşedinte al CSAT, premierul, care este vicepreşedinte al CSAT, ministrul Apărării, ministrul Administraţiei şi Internelor, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Justiţiei, ministrul Economiei şi Comerţului, ministrul Finanţelor Publice, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, şeful Statului Major General şi consilierul prezidenţial pentru securitate naţională. Pe de altă parte, Geoană, solicită o minimă “lună de miere” pentru noul Cabinet, pînă la adoptarea legii bugetului de stat pe 2009, pentru a se putea vedea care sînt priorităţile, resursele şi cîte dintre promisiunile celor două formaţiuni aflate la guvernare pot fi respectate. Întrebat cum va decurge competiţia politică între PSD şi PD-L, după ce aceste două formaţiuni au intrat împreună la guvernare, Geoană a răspuns: “Competiţia dintre PSD şi PD-L există, dar cred că această competiţie trebuie să fie făcută în timp de campanie electorală, iar cît timp există guvernare trebuie s-o facem cît mai eficace şi cît mai responsabil cu putinţă”.