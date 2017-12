În spitalele private, rata de infecţii, de 10 ori mai mică decât în cele publice

Rata de infecţii în chirurgia majoră este de 10 ori mai mică în spitalele private decât în cele de stat, a spus Horaţiu Moldovan, şeful Secţiei de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Sanador, în cadrul ZF Health & Pharma Summit ’16. „În ce priveşte siguranţa în chirurgie majoră, ştim toţi că riscul la care este supus un pacient face ca noi să fim prudenţi în abordarea cazurilor dificile. În privat, siguranţa bacteriologică, rata de infecţii în chirurgia majoră este de 10 ori mai mică, lucru care pentru un chirurg este foarte important, la fel şi pentru pacient. Clădirea Spitalului Fundeni, de exemplu, are peste 40 de ani vechime şi este cu risc seismic, iar lifturile nu funcţionează. Transportul pacienţilor de la un etaj la altul este periculos”, a precizat Moldovan. Totodată, el a explicat ca migraţia medicilor din sistemul public în cel privat dovedeşte că aceştia au o satisfacţie profesională mai bună în privat. „Dacă medicii nu pleacă în străinătate, pleacă din public în privat. Este simplu de ce: nimeni nu pleacă de la bine la rău, ci de la bine la mai bine”. Iar ca exemplu se dă chiar pe el, după ce a decis, în urmă cu un an, să părăsească sistemul public și să meargă la Sanador. ”Lucrez la Sanador de un an, iar motivaţia mea a fost simplă: mediul privat permite abordări tehnologice. În România, lideri de tehnologie sunt spitalele private care au investit”, potrivit șefului de secție.