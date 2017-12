Clarinetistul italian Antonio Tinelli a susţinut, alături de orchestra Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski", pe data de 26 mai, un inedit concert simfonic. Născut în Elveţia, Antonio Tinelli a studiat clarinetul la Conservatorul de Muzică din Monopoly, precum şi la Academia Superioară din Pescara, la clasa profesorului Romeo Tudorache. Clarinetistul este laureat a peste 30 de concursuri naţionale şi internaţionale. Antonio Tinelli a susţinut o bogată activitate artistică, concertînd în Italia, Ungaria, Germania, Albania, Franţa, Spania, Emiratele Arabe, Cehia, China şi cu aproape toate filarmonicile din România.

Reporter: De ce aţi ales clarinetul?

Antonio Tinelli: Clarinetul este un instrument formidabil, cu multe posibilităţi sonore. Cred că toţi instrumentiştii iubesc muzica şi nu instrumentul la care cîntă.

Rep.: După o absenţă de 14 ani, aţi revenit la Constanţa. Cum a decurs colaborarea cu orchestra Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski"?

A. T.: Cred că este o experienţă excelentă şi mereu îmi face plăcere să colaborez cu această orchestră. De asemenea, Răsvan Cernat este un dirijor excepţional. Am sentimentul că orchestra are o percepţie muzicală deosebită şi chiar dacă am avut o singură repetiţie, Concertul pentru clarinet şi orchestră în La major, pe care l-am interpretat, a avut succes la public. În străinătate se spune că muzicienii români sînt formidabili.

Rep.: Care sînt diferenţele dintre publicul constănţean şi cel de peste hotare?

A.T.: Publicul italian merge la concertele simfonice pentru a-şi etala vestimentaţia şi noile achiziţii în materie de bijuterii. Aici, publicul este natural şi cred că acest lucru este o bogăţie pentru România. O altă diferenţă constă în faptul că, în Italia, publicul se încadrează într-o medie de vîrstă cuprinsă între 50 şi 70 de ani. În România, am văzut la concerte şi spectatori tineri, iar acest lucru este un semn bun.

Rep.: Cîte ore de repetiţie sînt necesare pentru a ajunge la performanţă?

A.T.: Un tînăr trebuie să studieze cam şase-şapte ore pe zi. Un artist experimentat poate să coboare un pic ştacheta. În curînd, voi lansa un CD cu muzică clasică şi pentru a imprima acest album, am lucrat zece ore pe zi. Tinerii care doresc să facă o carieră în acest domeniu trebuie să fie conştienţi de faptul că studiul zilnic şi perseverenţa sînt necesare pentru a deveni un nume în muzica clasică. Muzica este ca o sămînţă, trebuie să o îngrijeşti în fiecare zi, adică să fii conştient că trebuie să repeţi zilnic şi astfel reuşeşti să ajungi în top. Nu contează dacă este Paşte, Crăciun sau vreo sărbătoare importantă, e nevoie de repetiţie încontinuu. Consecvenţa şi perseverenţa primează.