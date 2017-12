În străinătate se studiază mai ieftin decît în România

La cel mai important eveniment educaţional internaţional din România - Romanian International University Fair (RIUF) 2008 - toţi vizitatorii vor avea acces la informaţii detaliate despre modalităţile prin care studiile în străinătate devin la fel de accesibile (din punct de vedere financiar) ca cele din România prin programele de burse şi împrumuturi ce le sînt oferite de instituţii internaţionale. Cea mai spectaculoasă ofertă vine din Danemarca, unde şcolarizarea este finanţată de guvernul danez (ce suportă un cost de aprox. 10.000 euro pentru un an de studii universitare, pe toată durata studiilor). Această politică se aplică tuturor cetăţenilor UE, care trebuie să treacă prin acelaşi sistem de admitere ca şi studenţii danezi. Absolvenţii nu au nici o obligaţie faţă de guvernul danez pentru această facilitate. Majoritatea studenţilor se întreţin singuri, lucrînd part-time (maximum 15 ore/săptămînă) cu un salariu minim de 13 euro/oră. În felul acesta, avînd posibilitatea de a cîştiga între 700 şi 900 de euro/lună şi avînd costuri de întreţinere mai mici, un tînăr român care studiază în Danemarca nu trebuie să suporte nici un cost suplimentar faţă de varianta studiilor la Bucureşti, Timişoara, Cluj sau Iaşi. Mai multe informaţii vor fi disponibile la standul EDMUNDO unde tinerii români beneficiază gratuit de serviciile de consiliere şi asistenţă pentru studii în străinătate oferite de Grupul EDUCATIVA.

În Marea Britanie, unele universităţi de stat oferă burse care pot acoperi pînă la 50% din costurile de cazare şi masă în campusul universitar (ex: Coventry University). „Odată admis la o astfel de instituţie, un student român poate să-şi finanţeze taxele de şcolarizare pentru un program de Bachelor printr-un împrumut pe care îl acordă guvernul acestei ţări tuturor cetăţenilor UE. Condiţiile pe care le impune studentului acest Tuition Fee Loan sînt acelea de a păstra un standard academic înalt pe parcursul studiilor şi de a începe să ramburseze împrumutul în mod eşalonat în momentul în care va absolvi şi va cîştiga cel puţin 15.000 GBP pe an (adică aprox. 20.000 euro/an, echivalent cu un salariu de peste 1.600 euro/lună). În plus, oricărui student i se oferă posibilitatea de a lucra part-time (maximum 20 ore/săptămînă) cu un salariu minim de 5 GBP/oră”, a declarat Andreea Pufu, PR & Marketing Coordinator al Grupului EDUCATIVA. Condiţii de finanţare extrem de avantajoase sînt oferite şi de Franţa şi Germania, studenţii aplicanţi în Germania, de exemplu, avînd acces la nenumărate posibilităţi de bursă, fie prin intermediul agenţiilor guvernamentale germane (DAAD), fie prin intermediul programelor comunitare sau burse acordate direct de instituţiile de învăţămînt. Amintim că anul acesta vor fi prezente la RIUF peste 20 de universităţi şi programe de MBA din Franţa şi 14 din Germania şi Austria. „Oportunităţile prezentate şi multe altele vă aşteaptă la RIUF 2008, eveniment ce va avea loc pe 15 şi 16 martie la Teatrul Naţional din Bucureşti, pe 19 martie la Timişoara şi pe 21 martie la Iaşi. Mai multe detalii despre eveniment sînt disponibile pe www.riuf.ro”, a mai declarat Andreea Pufu.