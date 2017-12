În SUA este normal să ai 47 de arme!

47 de arme de foc, mii de muniții și dispozitive de a transforma arme de asalt în arme automate cu putere letală înzecită - cum a reușit Stephen Paddock să facă rost de un asemenea arsenal pentru a comite măcelul din Las Vegas? În SUA, nu este greu. Și mai ales, este legal, comentează AFP, potrivit Agerpres.

Chiar dacă SUA sunt cunoscute pentru legile permisive în ceea ce privește armele de foc, există destule restricții asupra vânzării de mai multe arme către același cumpărător. Însă aceste restricții nu sunt greu de ocolit. Majoritatea armelor sunt cumpărate de la vânzători ce dispun de licențe federale și care trebuie să verifice antecedentele clientului lor. FBI, poliția federală, verifică în acest caz numele lor în bazele de date ce conțin numele delincvenților cunoscuți. Însă aceste liste nu sunt perfecte, pentru că se bazează pe informații adesea incomplete, furnizate de statele americane. Astfel, Dylann Roof, autorul măcelului cu motivație rasistă din Charleston, din iunie 2015, a putut cumpăra o armă cu câteva săptămâni înainte, în condițiile în care fusese arestat pentru posesie de droguri.

Există controale, subliniază Laura Cutilletta, directoarea juridică a unui grup de presiune împotriva violențelor prin arme de foc, „Law Center to Prevent Gun Violence”. Comercianții autorizați de arme de foc, care sunt responsabili de circa 60% din vânzări, trebuie astfel să semnaleze achizițiile mai mari de două arme de către același cumpărător, în termen de cel puțin cinci zile lucrătoare, agenției federale ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms). Însă, chiar și în acest caz, „poliția nu are obligația să ancheteze”, explică ea.

Doar trei state - California, New York și New Jersey - interzic comercializarea a mai mult de o armă de mână aceluiași cumpărător într-un termen de 30 - 90 de zile. Însă în alte state piața este practic liberă, proprietarii de arme nefiind de exemplu obligați să verifice antecedentele revânzării.

Iar atunci când persoana nu are antecedente - cum este și Stephen Paddock, contabil pensionar de 64 de ani -, nimic nu o împiedică să cumpere câte arme dorește. Nevada, statul unde se află Las Vegas, este extrem de permisiv. Pentru ca oroarea și puterea de distrugere să fie și mai mare, Stephen Paddock a putut trage o avalanșă extrem de susținută de rafale asupra celor peste 22.000 de spectatori adunați lângă hotel pentru un concert de muzică country. Printre cele circa 20 de arme din camera sa de hotel, pensionarul deținea 12 arme de asalt modificate astfel ca acestea să poată trage rafale fără a mai fi nevoie să se acționeze constant cu degetul pe trăgaci, potrivit ATF. Armele automate sunt interzise în SUA din anii '80, însă este ușor să transformi arme semiautomate - de tipul celebrei AK-47 sau AR15 - disponibile la vânzătorii specializați americani. Pentru 40 de dolari, un mic dispozitiv permite tragerea cu o frecvență mult mai susținută decât apăsând cu degetul. Iar pentru doar 99 de dolari se poate transforma o armă semi-automată prin intermediul unui alt mecanism, numit „bump stock”, care permite tragerea continuă până când încărcătorul se golește. Aceste dispozitive legale sunt vândute chiar însoțite de un certificat din partea ATF. Stephen Paddock a reușit să strângă de asemenea mii de muniții, profitând din nou de controalele extrem de slabe.