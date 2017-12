În SUA trăiesc peste 36 de milioane de săraci

Aproape o persoană din opt din SUA trăieşte sub pragul sărăciei - 36,5 milioane de persoane în 2006 - iar 47 de milioane nu au asigurare medicală, potrivit studiului anual al Biroului american de Recensămînt. Nivelul de sărăcie a scăzut uşor, pentru prima dată în ultimii zece ani, la 12,3% din populaţie în 2006, faţă de 12,6% anul anterior (37 de milioane de săraci). Însă, în acelaşi timp, numărul persoanelor care nu au asigurare medicală a crescut, ajungînd la 47 de milioane în 2006, adică 15,8% din populaţie, faţă de 44,8 milioane în 2005 (15,3%).

O familie de două persoane este considerată ca trăind în sărăcie atunci cînd veniturile sînt sub 13.167 dolari pe an, potrivit Census Bureau şi de 16.079 dolari pentru trei persoane. Există 12,8 milioane de copii şi tineri sub 18 ani care trăiesc în sărăcie, adică 17,4%, iar 8,7 milioane de copii (11,7%) nu au asigurare medicală. Numărul este în creştere faţă de 2005. Venitul mediu al unui menaj american a crescut uşor pentru al doilea an consecutiv, cu 0,7%, ajungînd la 48.200 de dolari anual, dar venitul mediu individual este în scădere cu circa 500 de dolari pentru bărbaţi, fiind de 42.261 dolari anual şi cu 400 de dolari pentru femei, 32.515 dolari pe an. Venitul mediu al familiilor caucaziene a crescut cu 1,1%, al asiaticilor cu 1,8%, al hispanicilor cu 1,7%, iar cel al afroamericanilor nu a crescut decît cu 0,3%. Afroameriocanii sînt mai săraci (24,3%, stabil faţă de 2005), urmaţi de hispanici (20,6% faţă de 21,8% în 2005) şi asiatici (10,3%). La persoanele care nu sînt de culoare şi nu sînt hispanice, nivelul sărăciei este de 8,2%. Circa 3,4 milioane de persoane cu vîrste de peste 65 de ani trăiesc în sărăcie. Cifrele arată o diferenţă enormă între veniturile medii la bărbaţi şi cele la femei, chiar dacă lucrează în acelaşi sector. În sectorul dreptului, bărbaţii cîştigă în medie 104.400 dolari pe an, aproape de două ori mai mult decît femeile (51.400 dolari pe an). În domeniul informaticii, salariul anual mediu pentru un bărbat este de 70.400 dolari pe an, faţă de 61.000 dolari pentru o femeie.

Sudul ţării este cea mai săracă regiune, mai ales statele Mississippi (21,1%), Louisiana (19%), dar şi capitala Washington DC (19,6%), în timp ce printre cele mai bogate regiuni se numără suburbia Washingtonului (Fairfax în Virginia, Montgomery în Maryland). Statele Maryland, New Jersey şi Conneticut din est sînt cele mai bogate în ceea ce priveşte veniturile pe familie. San Jose din Silicon Valley şi Plano din Texas, sînt marile oraşe cele mai bogate, în timp ce Cleveland, Detroit şi Miami figurează printre cele mai sărace.