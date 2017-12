În „tehnocrateză“, economia-i chiar OK. În română...

FISCALITATE CUMINTE Specialiștii noștri tehnocrați n-au de gând să ne facă nicio surpriză fiscală până la finele mandatului, a spus luni premierul Dacian Cioloș, la prezentarea raportului asupra economiei - „Nu intenționăm să majorăm nicio taxă și niciun impozit. Nu vom modifica nicio indemnizație, așa cum s-a spus. Dimpotrivă. Am redus la 9% TVA pentru lucrările agricole și inputurile consumate în agricultură. De asemenea, propunem un regim TVA special pentru micii agricultori, persoanele fizice și PFA, ca să evite birocraţia şi documentaţia stufoasă la înregistrarea TVA“. Cât despre economie, pare-se că avântul comunisto-intervenționist, caracterizat prin subvenții și programe de ajutorare a celor care nu fac față economiei libere, dă roade. Cică am avut o creștere PIB foarte bună, descrisă de Julien ca un trend ascendent, cu ceva semne de avertizare în sistemul de pensii, unde se simte presiunea „specialelor“. Desigur, suplimentarea bugetului pentru toxica Primă Casă nu dă cu panică. Nici avansul alimentat de consum și import, extrem de nesustenabil, nu-i îngrijorează pe guvernanți. Dar hai să-i credem, că-s tehnocrați, deci știu ce fac, nu? E totuși un plus cu 5,2% al economiei, în semestrul I, care se reflectă, cităm, „prin mai multe locuri de muncă și un nivel mai bun de salarizare“. Potrivit datelor Guvernului, la finele lui iulie existau 152.000 de salariați noi, dintre care 140.000 în sectorul privat și 12.000 la stat. Ba mai mult, dintre cele 140.000 de joburi noi, 40.000 sunt în producție, iar 100.000 - în servicii. În acest context, șomajul a scăzut de la 6,8 la 6,3%, dar indicatorul rămâne ridicat, la 20 - 21%, în cazul tinerilor aflați în căutarea primului loc de muncă.

CE SĂ VEZI! Tehnocrații au fost contrați imediat de PSD (care a cerut, de altfel, prezentarea raportului), însă atacurile n-au dat dovadă decât de ipocrizie. Practic, social democrații l-au acuzat pe Cioloș că s-a lăudat fix cu ce se lăudau și... ei. Replica - creșterea nu se simte în buzunarele clientelei politice. OK. Revenind la raport, premierul a prezentat și încasările la opt luni ale ANAF, care sunt de 132,4 miliarde lei, în urcare cu 1,6 miliarde lei față de perioada similară a lui 2015. Fostul șef al Fiscului Gelu Ștefan Diaconu ar avea sigur ceva de comentat aici - el a prezentat, în ultimele luni, mai multe date îngrijorătoare, care arată că, de fapt și de drept, ANAF-ul tehnocrat a ratat planul de încasări lună de lună, bazându-se pe moștenirea bănoasă a fostei conduceri. La final, câteva date despre datoria publică - 38,2%, mult sub nivelul maxim admis de 60%, și un deficit mic de tot, de 0,23% din PIB, care va crește însă spre finele anului, așa cum e tradiția. Dar cică acum se vor face investiții, că doar vin alegerile (sarcasm - n.r.).