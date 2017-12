În teorie, Big Brother prinde vitezomani! În practică însă...

Dacă circuli pe autostradă ca în cursele din „Need for Speed”, Big Brother nu te va ierta! Poliția Română a pus la cale un plan prin care camerele folosite la identificarea celor care nu și-au plătit rovinieta să fie folosite și în cazul vitezomanilor. Cu alte cuvinte, șmecher sau nu, dacă dai prea multe bice în caii putere ai automobilului, nu ai cum să scapi. Cel puțin în teorie.

Dacă circuli pe autostradă ca în cursele din „Need for Speed”, Big Brother nu te va ierta! Poliția Română a pus la cale un plan prin care camerele folosite la identificarea celor care nu și-au plătit rovinieta să fie folosite și în cazul vitezomanilor. Cu alte cuvinte, șmecher sau nu, dacă dai prea multe bice în caii putere ai automobilului, nu ai cum să scapi. Cel puțin în teorie. Din punct de vedere tehnic, sistemul nu este imposibil de pus în practică. Potrivit stirileprotv.ro, radarul încorporat în camerele pentru identificarea celor ce nu au plătit rovinieta începe să funcționeze în momentul în care roțile din față ale mașinii ajung la senzorul din asfalt. Sistemul calculează în cât timp sunt parcurși 2,5 metri, adică distanţa până la următorul senzor. Cei care au depăşit limita de 130 de kilometri pe oră vor avea o surpriză când vor ajunge acasă. Este vorba despre o hârtie pe care scrie „AMENDĂ”, primită într-un plic. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) spun că primele camere care îi vor identifica și pe rău-platnici, și pe vitezomani vor fi pe autostrada spre mare, pe care s-au petrecut foarte multe accidente în ultima vreme. Ulterior, acestea vor fi plasate pe toate drumurile importante din România.

AUTORITĂȚILE SE ASCUND

Dacă, în teorie, lucrurile sună foarte bine, în practică sunt mai greu de realizat. Și nu din cauze tehnice, ci din cauze birocratice. Asta pentru că principala hibă a acestui plan este faptul că nu se știe exact cum imaginile de pe camerele de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vor ajunge la Poliția Română, astfel încât să fie aplicate amenzile. Am încercat și noi să aflăm cum va putea fi pus în practică acest sistem, așa că am contactat autoritățile competente. Surpriza a venit în momentul în care acestea și-au pasat responsabilitatea explicațiilor și au evitat orice conversație cu presa, fapt ce ne dă de gândit. Concret, cei de la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța ne-au spus să sunăm la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) sau la IGPR, pentru un punct de vedere. Nici reprezentanții MAI și nici șefii Poliției nu ne-au răspuns la telefoanele insistente. De aceeași problemă ne-am lovit și când am încercat să aflăm de la CNAIR cum ar putea să colaboreze cu Poliția Română pentru trimiterea imaginilor surprinse de Big Brother. Oare e putred ceva pe autostradă de se ascund atâta de mass-media? Cu această ocazie, întrebăm și noi cititorii ce părere au despre această secretomanie a polițiștilor.