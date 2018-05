În teorie, instituţiile au servicii online. În practică, nu funcţionează! Ce spune ministrul Comunicaţiilor

Fiecare instituţie publică din România are un număr de servicii pe care îl poate oferi cetăţenilor, dar din păcate în momentul de faţă există instrumente, precum Ghişeul.ro şi Punctul de Contact Unic Electronic, pe care nu le folosim, a declarat, luni, într-o conferinţă de specialitate, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Bogdan Cojocaru. „Sunt persoane care spun că noi, ca minister, nu ar trebui să ne ocupăm de proiecte. Eu, însă, consider că avem nevoie de digitalizare. La finele săptămânii trecute a fost publicat raportul DESI, în care am observat că sunt zone unde avem într-adevăr probleme, mai ales în zona de digitalizare a serviciilor publice. Din punctul meu de vedere, cetăţeanul este mijlocul acestor activităţi. Atât ministerul pe care îl conduc, cât şi celelalte ministere, avem un singur obiectiv, să uşureze viaţa cetăţeanului. Încercăm să creăm din ce în ce mai multe facilităţi, în aşa fel încât să eliminăm cozile şi cred că deja am făcut acest lucru. În momentul de faţă, avem câteva instrumente pe care din păcate nu le folosim şi mă refer aici la Punctul de Contact Unic şi Ghişeul.ro. Din punctul nostru de vedere, raportat la numărul instituţiilor care sunt înscrise pe această platformă, acesta este nesemnificativ, şi vorbim de câteva sute. Fiecare instituţie publică are un număr de servicii pe care le poate oferi cetăţenilor. Insist pe cele două instrumente pe care, din păcate, în momentul de faţă nu le folosim. Personal, încurajez toate instituţiile să folosească cele două platforme. Trebuie să ne uităm şi la viitor", a spus Cojocaru.

Ministrul Comunicaţiilor a adăugat faptul că investiţii importante în domeniu trebuie făcute în noile tehnologii şi, mai ales, în resursa umană. "Cred că avem nevoie mare de investiţii pentru noile tehnologii, care să intre în companiile din curtea noastră, precum societăţi ca Poşta Româna (...) De asemenea, e foarte importantă resursa umană. Nicio companie de stat nu poate face profit dacă nu are o resursă umană bine pregătită", a menţionat oficialul.

Companii inovatoare în domeniul tehnologiei, start-up-uri, reprezentanţi guvernamentali, precum şi actori din domeniul bancar participă, luni, la cea de-a treia ediţie a conferinţei WeLoveDigital, eveniment organizat la Bucureşti.