„În timpul liber prefer să stau… acasă”

Reporter: Cum ţi s-a părut, anul acesta, Festivalul Callatis?

Alexandra: De fiecare dată, avem aşteptări din ce în ce mai mari, pentru că, în fiecare an, se mai adaugă un single pe care lumea are posibilitatea să îl fredoneze cu noi. După ce am spart gheaţa, anul trecut, ca trupă şi după ediţia de acum doi ani, cînd am cîntat alături de InGrid, moment deosebit de important în cariera mea, anul acesta sîntem bucuroşi că am putut să anunţăm apariţia noului nostru album, „Hello“ şi a unei piese noi, care poartă acelaşi titlu şi pe care am reuşit să o cîntăm cu publicul de aici.

Rep: Stilul tău muzical s-a schimbat de cînd apari alături de „Crush“?

A: Acum avem o altă formulă, cu mai mulţi dansatori noi, pe care sperăm să îi păstrăm în concerte, pentru că ne simţim foarte bine în noua componenţă. În privinţa băieţilor, mă simt extraordinar să cînt alături de ei. Ei sînt cei care fac piesele şi asta este foarte bine, pentru că sîntem… între noi. Pe scenă este fantastic să nu fii singur, ci între prieteni şi să te bucuri de fiecare moment împreună cu ei. În privinţa stilului de interpretare, într-adevăr, acesta este ceva mai agresiv. Muzica „pleacă“ din studio şi apoi mă adaptez la ritmurile şi sound-urile noi. În ultima perioadă, este „la putere” muzica electro şi băieţii mi-au compus ceva în acest sens, pentru noul album, bineînţeles cu nota lor personală de „Crush“.

Rep: Cine te sfătuieşte în privinţa costumelor de scenă?

A: În general, mă îmbrac sport, dar pentru evenimente foarte mari, mediatizate, prefer să vin cu o notă… glamour. Lucrez cu Luminiţa Florescu, un stilist cu care mă împac foarte bine.

Rep: Ai mai ţinut legătura cu InGrid?

A: Am schimbat nişte date de contact cu managerii ei, care au fost foarte încîntaţi de ceea ce a ieşit, dar nu am mai avut ocazia să ţinem legătura. Probabil că, dacă mai vine prin România şi mai lansează ceva nou, vom repeta figura, în alt cadru.

Rep: Îţi doreşti să colaborezi şi cu alte formaţii?

A: De cînd am început să fiu cunoscută, am colaborat cu diferite trupe. Eu m-am „hrănit” şi m-am ridicat cu multe colaborări. Mi-am dorit un proiect al meu, chiar dacă nu este solo, aşa cum aş fi vrut în urmă cu patru ani, este proiectul meu. Nu ştiu dacă voi colabora cu alte trupe... Eu mai cînt prin cluburi, alături de diverşi instrumentişti. Din „tradiţia” pop-rock pe care am format-o, am trecut la muzică de club, dar, pentru sufletul meu, aleg, uneori, să mai cînt cu vechii mei colaboratori.

Rep: Mai ai timp liber?

A: Foarte greu îmi găsesc timp liber. Dar preocupările mele sînt foarte paşnice. În timpul liber, stau acasă, mai fac curăţenie, lucruri banale.

Rep: Cum împaci viaţa de artist cu aceea de familie?

A: Părinţii mei au fost lîngă mine de cînd am început să cînt, părerea lor a fost mereu cea mai importantă şi a rămas şi astăzi la fel.