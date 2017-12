În trei săptămâni, PDL se va pronunţa pe tema Mişcării Populare

BĂSESCU NU MAI ESTE “LOCOMOTIVĂ” Pedeliştii au “pe ţeavă” Mişcarea Populară şi defilează cu acest “colac de salvare” pe unde pot şi cum pot. Unii spun că aşa-zisa lansare a mişcării se va produce după alegerile locale, însă preşedintele Senatului, Vasile Blaga, a spus că PDL va veni cu o decizie în legătură cu Mişcarea Populară în trei săptămâni, dar a dat de înţeles că, indiferent dacă aceasta se va forma, partidul va candida singur pe liste la locale. Blaga s-a arătat deranjat de faptul că unii pedelişti vorbesc public despre o construcţie care nu a fost asumată de partid. El crede că lucrurile trebuie bine cumpănite, iar decizia privind Mişcarea Populară nu trebuie să pară drept o camuflare a PDL. Întrebat dacă Gigi Becali va face parte din această Mişcare, Blaga a spus că, la alegerile locale în Bucureşti, PDL a candidat doar în 2004 într-o alianţă, când Traian Băsescu era primarul de atunci în funcţie: \"În rest, noi nu am candidat niciodată şi nici nu văd cum am candida în Bucureşti sub o altă siglă decât pe cea pe care o vom asuma\". El a menţionat faptul că după alegeri întotdeauna este loc de discuţii, \"pentru că trebuie guvernate oraşele şi comunele României şi în consiliile locale după alegeri sunt cele mai diverse coagulări de forţe\". Pe de altă parte, liderul PDL a susţinut că Băsescu “a greşit că nu s-a implicat mai mult în viaţa partidului”, subliniind că fără actualul şef al statului existenţa PDL ar fi fost pusă sub semnul întrebării. Întrebat dacă Băsescu mai reprezintă o locomotivă pentru PDL, şeful Senatului a precizat: “În ce sens poate să mai fie o locomotivă? Nu candidează!”. De asemenea, Blaga spune că nu vede oportun scenariul avansat de Sebastian Lăzăroiu ca preşedintele să demisioneze pentru a obţine în schimbul anticipatelor pentru Cotroceni modificarea Constituţiei, pentru că \"s-ar crea precedente periculoase în ţară \".

PNG, FOLOSIT LA LOCALE Vicepreşedintele PDL Elena Udrea a declarat, ieri, că Mişcarea Populară este \"un proiect la care partidul gândeşte în acest moment\" şi că nu există o discuţie privind includerea PNG, condus de Gigi Becali, în Mişcare. În schimb, ea s-a arătat convinsă că alianţa cu UNPR \"va fi la nivel local, la nivelul fiecărei organizaţii\". UNPR transmite presei că nu va fuziona, nu se va dizolva într-un alt partid, nu va renunţa la principiile sale de centru-stânga, dar că agreează o formulă de parteneriat pragmatic cu principalul partid de la guvernare, care se bazează pe sprijinul reciproc al candidaţilor.