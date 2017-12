În viitorul Guvern ar putea exista un minister al Energiei

Premierul Victor Ponta a anunţat, ieri, că în viitorul Guvern va exista un minister al Energiei şi titularul acestui post va colabora cu comisarul european omolog. Întrebat dacă are o listă scurtă cu posibili miniştri ai Energiei, premierul a replicat: \"M-aţi omorât cu listele astea scurte. Eu vorbesc în primul rând de concepţia guvernamentală şi opţiunea mea pe care am discutat-o şi cu Antonescu, spre a avea un minister şi un ministru care să se ocupe doar de energie. De altfel, în cadrul Comisiei Europene există un comisar care are acest portofoliu, energia, şi ministrul va avea şi raportul direct cu comisarul pe energie. Nu vorbesc de persoane până când nu am în mână mandatul de a forma Guvernul\". (A.M.)