În weekend ne topim. Revine canicula!

După ce ne-am mai răcorit un pic, canicula se întoarce, anunță meteorologii. Vor urma zile cu temperaturi de până la 35 de grade Celsius în Dobrogea, în timp ce, în alte zone ale țării, temperaturile vor ajunge chiar și la 38 de grade C. Astăzi, în Dobrogea, cerul va fi variabil, parțial însorit, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius, iar minimele între 17 și 21 de grade C. Mâine vom avea parte de vreme atât cu soare, cât și cu nori. Maxima zilei va ajunge până la 32 de grade C. Sâmbătă, 18 iulie, vor fi temperaturi fierbinți, cu maxime cuprinse între 28 și 35 de grade C.