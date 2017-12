În weekend se joacă ultimele partide oficiale din 2015

Sâmbătă, în Liga a IV-a la fotbal vor avea loc meciurile contând pentru etapa a 19-a, ultima din tur. Iată partidele: Gloria Băneasa - Sparta Techirghiol (ora 11.00 juniorii; ora 13.00 seniorii); Farul Tuzla - Axiopolis Cernavodă (11.00; 13.00; se joacă la Eforie Sud); Victoria Cumpăna - CFR Constanța (10.00; 12.00; se joacă la Constanța, pe terenul CFR); CS Agigea - CS Eforie (10.00; 12.00); Unirea Topraisar - CSO Ovidiu (11.00; 13.00); Viitorul Fîntînele - Portul Constanța (11.00; 13.00); CS Mihail Kogălniceanu - Dunărea Ostrov (11.00; 13.00); Voința Valu lui Traian - Avîntul Comana (11.00; 13.00); Știința Poarta Albă - Victoria Mihai Viteazu (11.00; 13.00). Clasament seniori: 1. Cernavodă 47p; 2. Mihai Viteazu 36p; 3. Băneasa 34p (golaveraj 52-27); 4. Eforie 34p (55-35). Clasament juniori: 1. CFR 52p (golaveraj 179-7); 2. Portul 47p/17j (126-10); 3. Topraisar 44p.

Asociația Județeană de Fotbal a reprogramat pentru duminică restanțele din Liga a V-a și VI-a. Este vorba despre meciurile Gloria Seimeni - Speranța Nisipari (Liga a V-a, etapa a 10-a; se joacă la Dunărea, de la ora 12.00), Viitorul Pecineaga - CS Năvodari (Liga a V-a, etapa a 13-a; ora 11.00) și Olimpia Constanța - Luceafărul Amzacea (Liga a VI-a, Seria Sud, etapa a 7-a; teren Voința, ora 11.00). Ultima restanță a sezonului de toamnă, Dunărea Ciobanu - Viitorul Tîrgușor (Liga a VI-a, Seria Nord, etapa a 8-a), va fi recuperată în martie 2016, înainte de startul returului.

