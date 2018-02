În weekend se vor stabili finalistele ediției a 27-a a Trofeului „Telegraf”

Sferturile de finală și semifinalele din turneul principal la a 27-a ediție a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din țară rezervat veteranilor, vor decide echipele prezente în „careul de ași” și cele care vor lupta pentru câștigarea trofeului în acest an, la finalul confruntărilor programate în Sala Sporturilor din Constanța. În primul joc din sferturile turneului principal (jucători cu vârsta peste 35 de ani), de la ora 18.00, Store Constanța (locul 1 în Grupa D) și VDT Construct Constanța (locul 2 în Grupa E) vor deschide reuniunea de sâmbătă seară. De la ora 19.30 este programat meciul dintre două câștigătoare de grupă, Macedonia Ovidiu (locul 1 în Grupa C și ocupanta locului 3 la ediția de anul trecut) și SSC Farul Constanța (locul 1 în Grupa A) anunțând un duel spectaculos. De la ora 20.15, Oportun Mangalia (locul 1 în Grupa E) și CS Eforie (locul 2 în Grupa B) se vor întâlni într-o partidă a orgoliilor, pentru ca ultimul duel din sferturi să fie cel dintre ASC Săgeata Stejaru (locul 1 din Grupa B și deținătoarea trofeului) și FC Constanța (locul 1 în Grupa C), formație la care evoluează foarte mulți foști jucători constănțeni, Cristi Șchiopu, Cosmin Pașcovici, Sorin Țeican, Cătălin Agafiței, Doru Fugaru, Alex Mustacă sau Marian Gherghescu. Iar duminică seară, în semifinale, vor fi stabilite formațiile care vor juca având trofeul pe masă.

În semifinalele turneului „ultra” old-boys (jucători cu vârsta peste 45 de ani), sâmbătă, de la ora 18.45, va avea loc partida dintre Săgeata Stejaru (locul 1 în Grupa F și ocupanta locului 3 la ediția de anul trecut) și Oportun Mangalia (locul 2 în Grupa G), iar duminică, de la ora 19.00, vom asista la întâlnirea dintre „Tanța și Costel” Medgidia (locul 1 în Grupa G) și ASC Săgeata Stejaru (locul 2 în Grupa F și finalistă anul trecut).

Turneul este organizat de cotidianul „Telegraf”, cu sprijinul Asociației Județene de Fotbal Constanța, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.

PROGRAMUL PARTIDELOR

SÂMBĂTĂ, 24 FEBRUARIE

TURNEUL PRINCIPAL - sferturi de finală

ora 18.00 - meciul 3: Store Constanța - VDT Construct Constanța

ora 18.45 - turneul „ultra” old-boys - prima semifinală:

Săgeata Stejaru - Oportun Mangalia

TURNEUL PRINCIPAL - sferturi de finală

ora 19.30 - meciul 1: Macedonia Ovidiu - SSC Farul Constanța

ora 20.15 - meciul 2: Oportun Mangalia - CS Eforie

ora 21.00 - meciul 4: ASC Săgeata Stejaru - FC Constanța

DUMINICĂ, 25 FEBRUARIE

ora 19.00 - turneul „ultra” old-boys - a doua semifinală:

ASC Săgeata Stejaru - „Tanța și Costel” Medgidia

TURNEUL PRINCIPAL - semifinale

ora 19.45: învingătoare meci 1 - învingătoare meci 2

ora 20.30: învingătoare meci 3 - învingătoare meci 4

