INA vrea să acceseze fonduri structurale

Conducerea Institutului Naţional de Administraţie (INA) va cere schimbarea metodologiei privind funcţionarea instituţiei, astfel încît aceasta să poată accesa fonduri structurale, deoarece are personal pregătit pentru elaborarea de proiecte cu finanţare europeană. Directorul general al INA, Mircea Coşea, a declarat, ieri, că va face un proiect legislativ şi va cere Parlamentului să îl aprobe, astfel încît institutul să poată accesa fonduri europene. \"Acum, INA este beneficiar al expertizei în sistemul actual de accesare a fondurilor, deci nu poate aplica pentru aceste fonduri. Noi reprezentăm dorinţa Guvernului de a pregăti cadre din administraţia publică şi se consideră că nu avem capacitatea necesară să accesăm fonduri şi sîntem ajutaţi de firme particulare. Acest lucru ne deranjează şi vrem ca şi INA să poată accesa aceste fonduri pentru că avem personal pregătit în acest sens\", a subliniat Coşea. Directorul INA a precizat că, în septembrie 2008, a fost dată o hotărîre de Guvern prin care orice SRL putea accesa fonduri europene, iar INA nu avea acest drept. În prezent, INA organizează proiecte de formare profesională prin programul Phare şi are ca singur venit taxa plătită de cursanţi care reprezintă maximum 8.000 de lei. \"Am cerut o analiză pe criteriile de selectare a formatorilor, care sînt recrutaţi şi de INA, însă, în mare parte, de firmele particulare care iau banii de la Phare. Nu avem intenţia de a renunţa la colaborarea cu aceste firme, însă vrem să ne îmbunătăţim relaţia cu ele\", a spus Coşea. Firmele de training sînt licitate de Ministerul Finanţelor Publice, INA nu participă la aceste licitaţii şi de aceea Institutul doreşte schimbarea metodologiei. \"Este un curs de limbi străine care va începe în cîteva săptămîni, curs finanţat din fonduri Phare, iar firma care a cîştigat licitaţia ţine cursurile în sediul INA fără a plăti pentru acest lucru, deoarece INA apare ca beneficiar\", spune Mircea Coşea. INA intenţionează să îşi extindă activitatea în domeniul cercetării, respectiv să devină aplicant pentru proiectele de cercetare cu finanţare europeană care ţin de specificul Institutului, dar şi în domeniul consultanţei. De asemenea, Coşea a mai spus că intenţionează să extindă foarte mult relaţiile INA cu partenerii externi, fiind nemulţumit că, de anul trecut, INA nu mai este membră a Asociaţiei Europene a Instituţiilor de Administraţie. Coşea a mai spus că doreşte să ridice clasa de pregătire a funcţionarilor publici: \"Funcţionarul public nu trebuie să mai fie doar amabil cu cetăţenii, doar să vorbească politicos, ci să poată rezolva problemele de la nivel local”.