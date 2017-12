INADMISIBIL! Constanța lui 2017: țigănie mare - tarabe care ocupă trotuarele!

11:26:42 / 21 Aprilie 2017

Pentru Vali

Ma tu asta vali dece nu va căutați de treaba voastră ce aveți cu omu si anu trecut in primăvara tot la fel iai facut dusmanosilor invidiosilor daca tot zici de trotuare tu unde ti masina nu pe trotuar un fata magazinului nu încurcă cu nimika respectivu ci masinile cautativa de treaba voastră omu are acte e in regula nu e agresivă nu vorbesti urât cu clienți sunt niste oameni civilizați dar voi il invidiati poze telegraf reclamați in primarie nu aveti ce sai faceti omu e in regula de acolo îmi fac piața si sunt foarte respectosi si parafa super voi vreti sa mergem sa cumpărăm de la voi stricaciunile si resturile voastre asa domnu vali căutați de pătratică matale mai bine pune un indicator sa fi văzut acolo