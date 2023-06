Inainte de showul de la Bucuresti, Johnny Depp - un moment emotionant in timpul ovatiei de sapte minute de la Cannes

Johnny Depp a fost vazut devenind vizibil emotionat, cand noul sau film Jeanne du Barry a fost ovationat timp de sapte minute la Festivalul de Film de la Cannes care a avut loc in 16 mai. Filmul in limba franceza a fost filmat in 2022 aproximativ in aceeasi perioada cu procesul sau cu fosta sotie Amber Heard.



Actorul ajunge pe 8 iunie la Bucuresti la Romexpo cu trupa sa, The Hollywood Vampires,alaturi de Alice Cooper, Joe Perry si Tommy Henriksen!

Filmul in limba franceza regizat de Maiwenn a fost ales in mod controversat pentru a deschide festivalul in acest an.

Regizorul de la Cannes, Thierry Fremaux, a primit reactii diverse pentru decizia de a deschide festivalul cu filmul lui Depp din cauza acuzatiilor aduse impotriva lui de fosta sa sotie Amber Heard in procesul foarte mediatizat de anul trecut.

In cele din urma, Depp a castigat procesul dupa ce un juriu s-a constatat ca Heard l-a defaimat pe nedrept, declarand ca a abuzat-o.

We only know one thing, it's the justice system and I think he won the legal case,", a spus Fremaux ca raspuns la criticile primite.

Jeanne Du Barry spune povestea amantei regelui Ludovic al XV-lea, Jeanne Vaubernier. Regizorul Maiwenn – care joaca si ea in film – a fost, de asemenea, implicata in controverse dupa ce a recunoscut ca a agresat un jurnalist.

Editorul-sef al revistei Mediapart, Edwy Plenel, a depus o plangere la politie pe 7 martie, prin care o acuza pe Maiwenn ca l-a scuipat in fata in timp ce lua masa la un restaurant.

"I don't know Maiwenn, I never met her. I would have been unable to recognise her,", a declarat Plenel pentru Variety marti, adaugand: "This aggression caused more stupor than anything else".

Depp nu a mai fost distribuit intr-un film major din SUA de la procesul sau din 2018 impotriva The Sun.

"Johnny Depp tears up as #Cannes2023 showers him with a seven-minute standing ovation at the premiere of 'Jeanne du Barry.", a scris Ramin Setoodeh, co-redactor-sef al Variety, de la evenimentul de pe Riviera Franceza, postand si un videoclip.

Anul acesta publicul îl poate vedea live pe Johnny Depp, alaturi de Alice Cooper, Joe Perry si Tommy Henriksen (The Hollywood Vampires) la Romexpo, Bucuresti in data de 8 iunie 2023.

Hollywood Vampires este un supergrup a carui baze au fost puse de Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry. Scopul formatiei era de a aduce un tribut tuturor artistilor din scena rock care au murit din cauza exceselor.

Numele formatiei este preluat de la clubul de bautori 'The Hollywood Vampires' a carui baze au fost puse de Cooper in anii '70 si din care faceau parte diferiti artisti precum John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon sau Micky Dolenz.Formatia a lansat doua albume pana acum, albume la care au colaborat cu artisti precum Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh sau Cristopher Lee.

In momentul de fata, celor trei membri fondatori li se adauga si Tommy Henriksen, bassistul lui Alice Cooper. De-a lungul timpului, The Hollywood Vampires au urcat pe scena alaturi de artisti precum Duff McKagan, Matt Sorum (ambii Guns n' Roses), Brad Whitford (Aerosmith) sau Robert DeLeo (Stone Temple Pilots).