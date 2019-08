Înaintea amicalului cu HC Buzău, HCDS prezintă lotul de jucători

După ce a participat la turneul de la Buzău, unde a obţinut două victorii, 31-21 (19-10) cu HC Buzău şi 31-26 (18-15) cu CSM Vaslui, dar a şi pierdut un meci, 23-24 (14-11) cu CSM Bucureşti, formaţia HC Dobrogea Sud Constanţa va susţine ultimul joc de verificare înaintea startului sezonului 2019-2019. Handbaliştii pregătiţi de Zvonko Sundovski şi George Buricea vor întâlni miercuri, 21 august, de la ora 18.00, în sala Sporturilor din Constanţa, pe HC Buzău, înaintea partidei urmând să fie prezentat şi lotul de jucători pe care se va baza echipa constănţeană.

„Au fost trei meciuri care ne vor ajuta mult pe viitor, trei meciuri bune. Am pus o cărămidă în plus la procesul nostru de omogenizare. Este nevoie de mult timp pentru a deveni o echipă unită. Cei noi și cei tineri trebuie să învețe traseele, tocmai de aceea turneul a fost foarte util! Am întâlni trei echipe cu trei stiluri diferite și, foarte important, am terminat turneul fără accidentări! Se anunță un campionat foarte echilibrat și plin de surprize, exceptând-o pe Dinamo, care este marea favorită! Sperăm ca suporterii să fie alături de noi așa cum au fost întotdeauna, și să știe că noua echipă a Constanței are nevoie de timp pentru a se omogeniza, dar perspectivele sunt bune”, a declarat antrenorul secund George Buricea pentru site-ul oficial al clubului constănţean.

La 27 august, HCDS va evolua în prima etapă a Ligii Naţionale de handbal masculin în deplasare, cu Minaur Baia Mare. La 1 septembrie, formaţia constănţeana va susține în Turcia primul meci cu Antalyaspor, din turul I al Cupei EHF, returul fiind programat la 8 septembrie, în Sala Sporturilor din Constanța. Iar la 5 septembrie, HCDS va juca primul meci în campionat pe teren propriu din noul sezon, cu Potaissa Turda.