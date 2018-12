Înalta Curte s-a speriat de propria vinovăție

Speriați de decizia CCR privind ilegalitatea alcătuirii Completurilor de cinci judecatorii care le-au compus încep să pună în libertate, pe bandă rulantă, condamnații din marile dosare. Au fost eliberați de îndată foștii ministri Dan Șova și Constantin Niță, dar și Rudel Obreja. Judecătorii din Completurile de cinci încep să recunoască nulitatea propriilor “opere”.

Anuntul facut miercuri de Inspectia Judiciara privind trimiterea in judecata disciplinara a sefei Inaltei Curti, judecatoarea Cristina Tarcea, pentru incalcarea Legii privind modul de alcatuire a Completelor de 5, i-a dat pe brazda pe judecatorii Sectiei penale a instantei supreme.Ca intr-o intrecere socialista, miercuri seara, 19 decembrie 2018, s-au admis in principiu mai multe contestatii in anulare ale unor condamnati celebri de la Completele de 5, fiind dispusa in acelasi timp punere de indata in libertate a unor demnitari aflati in stare de detentie. Au fost eliberati de indata:

- Constantin Nita, fost ministru al Energiei;

- Dan Sova, fost ministru al Transporturilor.

- Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, condamnat in dosarul Gala Bute, in care a fost implicata si Elena Udrea.

Decizia de eliberare a celor trei a fost luata de Completul de 5 judecatori format din judecatoarele supreme Simona Daniela Encean,Tatiana Lucia Rog, Alexandra Iuliana Rus,Luciana MerasiRodica Aida Popa.

Urmeaza ca, cel mai probabil in cursul acestei nopti, sa fie facute publice solutiile de admitere in principiu a contestatiilor in anulare si a altor persoane, condamnate in vremurile de gratie ale Binomului.Sustinem aceasta intrucat acelasi complet de judecata mai sus enuntat a solutionat miercuri, 19 decembrie 2018, dupa multiple suspendari, si dosarele urmatorilor:

- Alina Bica, fosta sefa a DIICOT;

- Adrian Severin, fost ministru al Externelor si fost europarlamentar;

- Serban Pop, fost sef al ANAF;

-Vasile Curpan, judecator;

- Și altii.

Pe de alta parte,tot miercuri 19 decembrie 2018 Completul format din judecatorii Simona Cristina Nenita,Iulian Ilie Dragomir, Constantin Epure, Marius Dan FoitossiIonut Mateitrebuia sa se pronunte asupra contestatiei in anulare formulata de fostul ministru al Turismului Elena Udrea.Cauza nu s-a judecat insa, Completul de judecata invocand lipsa fizica a dosarului.Aceasta desi, solutionarea contestatiei in anulare nu vizeaza fondul cauzei, ci o chestiune de principiu.

Chiar si asa, in ciuda amanarii, se asteapta ca judecatorii ICCJ sa pronunte si in cazul acesteia o solutie similara celor de miercuri 19 decembrie 2018.

Ramane de vazut daca judecatori precum Ionut Matei, fost vicepresedinte al Inaltei Curti si fost sef al Structurii de securitate a instantei supreme, va da semnalul ca vrea sa se faca baiat cuminte.

Noi vrem sa credem ca da, macar de aparenta, si macar de dragul formarii unei practici unitare la Inalta Curte.

Prezentam in continuare minuta in cauza privindu-l pe Constantin Nita:

"Minuta incheierii nr. 212: I. Admite in principiu contestatia in anulare formulata de condamnatul Nita Constantin impotriva deciziei penale nr. 118 din 28 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3157/1/2017. Fixeaza termen pentru solutionarea contestatiei in anulare la data de 21 ianuarie 2019, Sala Sectiei penale, pentru cand se va cita contestatorul condamnat. II. Admite cererea de suspendare a executarii sentintei penale nr.305 din 26 mai 2017 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 2312/1/2016, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 118 din 28 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3157/1/2017, pana la solutionarea definitiva a contestatiei in anulare. Dispune punerea de indata in libertate a contestatorului condamnat Nita Constantin de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis in baza sentintei penale nr.305 din 26 mai 2017 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 2312/1/2016, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 118 din 28 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3157/1/2017, daca nu este arestat in alta cauza. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 19 decembrie 2018"

Prezentam in continuare minuta in cauza privindu-l pe Rudel Obreja:

“Minuta incheierii nr. 210: I. Admite in principiu contestatia in anulare formulata de condamnatul Obreja Rudel impotriva deciziei penale nr. 93 din 5 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 2303/1/2017. Fixeaza termen pentru solutionarea contestatiei in anulare la data de 21 ianuarie 2019, Sala Sectiei penale, pentru cand se va cita contestatorul condamnat. II. Admite cererea de suspendare a executarii sentintei penale nr. 181 din 28 martie 2017 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 1532/1/2015, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 93 din 5 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 2303/1/2017, pana la solutionarea definitiva a contestatiei in anulare. Dispune punerea de indata in libertate a contestatorului condamnat Obreja Rudel de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis in baza sentintei penale nr. 181 din 28 martie 2017 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 1532/1/2015, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 93 din 5 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 2303/1/2017, daca nu este arestat in alta cauza. Definitiva. Pronuntata in sedin?a publica, astazi, 19 decembrie 2018."

Prezentam in continuare minuta in cauza privindu-l pe Dan Sova:

"Minuta incheierii 213: I. Admite in principiu contestatia in anulare formulata de condamnatul Sova Dan – Coman impotriva deciziei penale nr. 108 din 20 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3174/1/2017. Fixeaza termen pentru solutionarea contestatiei in anulare la data de 21 ianuarie 2019, Sala Sectiei penale, pentru cand se va cita contestatorul condamnat. II. Admite cererea de suspendare a executarii sentintei penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 pronuntate de Sectia penala a Inaltei Curti in dosarul nr. 526/1/2016, definitiva prin decizia penala nr. 108 din 20 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3174/1/2017, pana la solutionarea definitiva a contestatiei in anulare. Dispune punerea de indata in libertate a contestatorului condamnat Sova Dan-Coman de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis in baza sentintei penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 pronuntate de Sectia penala a Inaltei Curti in dosarul nr. 526/1/2016, definitiva prin decizia penala nr. 108 din 20 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3174/1/2017, daca nu este arestat in alta cauza. In baza art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, onorariul aparatorului desemnat din oficiu pana la prezentarea aparatorului ales, in suma de 40 de lei, ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in şedinta publica, astazi, 19 decembrie 2018. Cu opinia separata, numai in sensul respingerii cererii de suspendare a executarii deciziei penale nr. 108 din 20 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3174/1/2017 formulata de contestatorul condamnat Sova Dan-Coman."