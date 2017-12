Înalţi oficiali ruşi vor vizita R. Moldova

Ambasadorul cu misiuni speciale al Rusiei în R. Moldova, Valeri Nesteruşkin, nu a exclus posibilitatea ca ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, să viziteze şi Tiraspolul, în cadrul preconizatei vizite la Chişinău, din luna februarie. Potrivit presei transnistrene, după întrevederea avută luni la Tiraspol, cu şeful diplomaţiei transnistrene, Vladimir Iastrebciak, Valeri Nesteruşkin a declarat jurnaliştilor că părţile au examinat în special chestiuni ce ţin de reglementarea conflictului transnistrean. Emisarul rus a confirmat că toţi participanţii la negocieri au primit pachetul de documente cu propunerile părţii moldovene privind reglementarea transnistreană. Acesta nu şi-a exprimat însă părerea referitoare la aceste documente, menţionînd că fiecare parte trebuie să-şi expună propriile opinii, Rusia avînd doar funcţia de ţară-garant şi mediator. Valeri Nesteruşkin a precizat că în prezent au loc consultări bilaterale cu toţi participanţii la negocierile privind reglementarea disputei transnistrene. Referindu-se la termenele de reluare a negocierilor dintre R.Moldova şi Transnistria, Valeri Nesteruşkin a spus că aceasta este prerogativa oficialilor de la Chişinău şi Tiraspol. Ambasadorul cu misiuni speciale a mai menţionat că în prezent Moscova examinează posibilitatea acordării unui ajutor financiar regiunii transnistrene, care se află într-o situaţie economică şi financiară foarte dificilă. Valeri Nesteruşkin a spus că deocamdată este prematur să se vorbească despre termenul şi volumul asistenţei financiare.

Pe de altă parte, preşedintele R.Moldova a confirmat că se va întîlni cu omologul său rus, Dmitri Medvedev, pentru a discuta despre rezolvarea conflictului transnistrean. Vladimir Voronin a subliniat că apreciază poziţia Rusiei cu privire la faptul că Transnistria trebuie să fie parte integrantă a R.Moldova „Important este că în aceşti ani s-a reuşit menţinerea situaţiei sub control, fără a se isca incidente neplăcute”, a explicat Voronin.Vladimir Voronin, care a cerut cu această ocazie României să nu mai considere R. Moldova drept „fratele mai mic”. „R.Moldova nu are nevoie de avocaţi şi nici de fraţi mai mari”, a declarat preşedintele moldovean Vladimir Voronin, referindu-se la relaţiile ţării sale cu România, în cadrul unei conferinţe organizate marţi de corespondentul agenţiei de presă ruse RIA Novosti la Chişinău. „Ministrul român de Externe a fost recent la Chişinău. În opinia mea, Bucureştiul a lăsat să se înţeleagă prin această vizită că faimoasa „axă basarabeană” este o prioritate pentru el”, a declarat Voronin. „Ţin să semnalez că înaintea alegerilor parlamentare moldovene, aripa politică pro-română cunoaşte o revenire, iar această carte va fi jucată în timpul acestor alegeri”, a adăugat preşedintele moldovean. „Guvernul moldovean în funcţie promovează încheierea rapidă cu România a unui tratat de stat şi a unui acord frontalier. Dialogul nostru cu Bucureştiul va continua imediat ce va deveni echitabil, imediat ce va înceta să ne considere „fratele mai mic” sau o provincie”, a tot subliniat preşedintele moldovean. „Românii spun că vor să fie avocaţii noştri pentru integrarea R.Moldova în UE. Or noi am declarat deschis că nu avem nevoie nici de avocaţi, nici de „fraţi mai mari”. Din integrarea europeană sîntem pregătiţi să facem în deplină autonomie obiectivul nostru, fără intermediari. Cooperăm cu Bucureştiul, dar numai prin intermediul Buxelles-ului, după regulile şi principiile UE”, a conchis Vladimir Voronin. Negocierile privind noul acord de cooperare între R.Moldova şi UE ar putea începe în primăvară.