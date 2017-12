În țară 33 de grade C, la noi vin ploile!

În timp ce un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă va ajunge în majoritatea zonelor României în aceste zile, în Dobrogea vremea se răcește, iar de mâine ne întoarcem din nou la umbrelă și pelerina de ploaie. Dacă în vestul, sudul și centrul țării sunt anunțate 33 de grade Celsius, la noi temperaturile nu vor depăși 25 de grade C astăzi. Totodată, vom avea parte de înnorări trecătoare. Meteorologii spun că încălzirea se datorează unui curent de aer tropical ce vine din nordul Africii. În Dobrogea vor fi șanse de ploaie și este posibilă apariția grindinei și a vijeliilor. Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 22 de grade C, iar cele minime între 10 și 12 grade C. Vineri, 8 mai, vremea va fi la fel de urâtă. Sunt posibile episoade cu soare, dar și cu ploi și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 19 grade C, iar minimele între 8 și 11 grade C.