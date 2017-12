Înapoi în... viitor

Nu este vorba de celebra trilogie a lui Robert Zemeckis, cu Michael Fox şi Christopher Lloyd în rolurile principale. Există însă aceeaşi senzaţie în momentul în care păşeşti pentru prima dată în Olanda. O lume diferită, atipică faţă de restul Europei, în care consumul de canabis este legalizat din 1976 (există peste 700 de cafenele licenţiate pentru a comercializa acest drog), prostituţia este considerată o profesie ca oricare alta, iar comunitatea gay a fost recunoscută încă din anii ‘40. Olanda a devenit independentă în 1648 şi este una dintre cele şase ţări fondatoare ale Comunităţii Europene (fondată în 1952 de Belgia, Luxemburg, Germania, Italia, Franţa şi Olanda). Pentru cele aproximativ 16 milioane de olandezi, limba oficială este neerlandeza, dar mai sunt recunoscute alte cinci limbi: frizonă, idiţ, limburgheză, neersaxonă şi romani.

Pentru următoarele 12 zile însă, la Hoenderloo (100 km de Amsterdam) se va vorbi fluent şi româna. “Ţara lalelelor” şi a morilor de vânt va deveni a doua casă pentru delegaţia echipei FC Viitorul Constanţa. După un zbor de 2 ore şi 30 de minute pe ruta Otopeni - Schiphol (10 km de Amsterdam, aeroportul aflat la cea mai joasă altitudine din lume - 3,9 metri sub nivelul mării), am păşit pe pământ olandez. Rămânem ”gură cască” încă de la ieşirea din aeroport. Autostrada spre Hoenderloo are şase benzi pe fiecare sens, iar preşedintele Paul Peniu gândeşte cu voce tare: „Nu vom avea aşa ceva nici în 100 de ani”. Preşedintele Academiei este însă un optimist... Blocuri din sticlă, clădirea ING-ului în forma unui vapor cu zece etaje ce parcă aşteaptă dintr-o clipă în alta momentul lansării la apă. Este atâta lux şi modernism încât dacă am vedea chiar şi un OZN parcă nu ar mai fi o aşa mare surpriză. Este însă doar senzaţia de... viitor pe care ţi-o oferă Olanda. Poate nu întâmplător speranţa de viaţă în Olanda este de 82 de ani. După încă aproximativ o oră şi 30 de minute cu autocarul (100 km) ajungem la Hoenderloo, cartierul general al Viitorului până pe 6 august. Hotelul de 4 stele, Golden Tulip Victoria, situat chiar în centrul unei păduri, este renumit pentru condiţiile de antrenament oferite, aici cazându-se şi pregătindu-se naţionalele Olandei, Argentinei sau Coreei de Sud, precum şi echipe de club de renume ca Ajax Amsterdam, Dinamo Kiev sau AZ Alkmaar. Terenuri de fotbal cu licenţă UEFA, două terenuri de tenis de câmp, fitness, saună, trei piscine, bowling, terenuri de volei şi posibilităţile de team building sunt facilităţile care atrag ca un magnet diverse grupări sportive.

PRIMUL ANTRENAMENT. Olanda ne-a întâmpinat însă şi cu o temperatură extrem de scăzută faţă de cea de acasă, doar 14 grade. Ploaia şi oboseala drumului l-au determinat pe antrenorul principal Cătălin Anghel să programeze un singur antrenament marţi. Pentru Cristocea şi compania urmează însă o perioadă extrem de importantă, la finele căreia Viitorul Constanţa trebuie să fie pregătită din toate punctele de vedere pentru cel de-al doilea sezon în Liga a 2-a, unul în care şi-a propus o promovare istorică în Liga 1.