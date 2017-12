Înapoi spre ţara lui Secu’

BĂSESCU PERIE DIN NOU POPORUL. Ne îndreptăm încet şi sigur către statul poliţienesc pe care şi-l doreşte Traian Băsescu. Cea mai nouă şi contondentă dovadă este proiectul de revizuire a Constituţiei pe care l-a făcut public ieri şeful statului. Discursul populist al preşedintelui, menit să ne introducă în lumea feerică a viitorului luminos pe care portocaliii ni-l pregătesc, a început cu importanţa art. 2 din Constituţie, conform căruia poporul (un cuvânt atât de des folosit de Băsescu în perioade de restrişte încât şi-a pierdut substanţa) îşi exercită suveranitatea fie indirect prin aleşi, fie direct prin referendum. De menţionat că Băsescu nu a cerut părerea directă a poporului în cazuri care îl interesau direct pe el, pe popor. Niciun referendum privind tăierea salariilor. Niciun referendum privind tocarea spitalelor. Niciun referendum privind majorarea taxelor. Pe Băsescu l-a interesat părerea poporului când a fost vorba despre... forma Parlamentului sau numărul aleşilor. Fără alte comentarii... Acum, când vine din nou în faţă cu modificări Constituţionale, încearcă din nou să mângâie orgoliul „poporului”.

SCUZE PENTRU POLIŢIA POLITICĂ. Una din aberaţiile flagrante este cea legată de ridicarea răspunderii penale a miniştrilor faţă de faptele din timpul mandatului. Ca şi argument în favoarea acestei facilităţi acordate guvernanţilor, Traian Băsescu a declarat că această prevedere genera discrepanţe în tratamentul constituţional faţă de miniştrii neparlamentari, fără imunitate, şi miniştrii parlamentari, care se bucurau de imunitatea oferită de Constituţie aleşilor. Argumentul său a căzut însă în 30 de secunde, întrucât următorul subiect abordat de Băsescu a fost tocmai cel privind anularea imunităţii parlamentarilor, care, implicit, făcea să dispară şi „inechitatea” pe care o acuzase pentru primul subiect. Revenind la ridicarea imunităţii parlamentarilor amintim că numeroşi parlamentari au fost actorii fără voie ai unor scenarii publice de ridicare de pe stradă cu mascaţii, fără rezultate concrete în justiţie. Mulţi dintre cei ridicaţi cu tam-tam de pe stradă, după parcurgerea procedurilor de ridicare a imunităţii parlamentare, au fost eliberaţi, însă încă mai poartă stigmatul imaginilor „încătuşate” rămase în mentalul colectiv. Este greu de imaginat ce se va putea întâmpla dacă acest tip de circotecă va fi aplicat fără filtrul imunităţii parlamentare.

TIMP DUBLU, FĂRĂ JUDECATĂ, LA RĂCOARE. O altă propunere a preşedintelui este creşterea de la 24 la 48 de ore a perioadei pentru care o persoană poate fi reţinută în cadrul unei anchete. Mai mult, Băsescu propune anularea articolului conform căruia averile sunt considerate legale. Poate ar trebui anulată, pe aceeaşi logică, şi prezumţia de nevinovăţie... Proiectul de revizuire a Constituţiei mai conţine o serie de propuneri care vor fi dezbătute de-a fir a păr în dezbateri publice ce se anunţă lungi şi furtunoase. Printre ele ar fi de menţionat numirile politice în Consiliul Suprem al Magistraturii, sub masca desemnării reprezentanţilor societăţii civile sau interzicerea împrumuturilor externe ale României cu excepţia celor destinate investiţiilor (în traducere, nu se iau bani pentru pensii şi salarii, ci doar pentru împărţit firmelor de culoare politică „plăcută la vârf”). Una din primele reacţii la propunerile lui Băsescu îi aparţine primarului Constanţei, Radu Mazăre. „Am văzut modificările propuse de Băsescu şi mi-au dat senzaţia că ne întoarcem către ceea ce am fost înainte de ‘89. Dar va fi şi mai rău. O să vină să caute fiecare român, să îi râcâie proprietăţile. Să dea toată ţara cu subsemnatul, aşa cum am dat şi eu în ultimii ani, de când au venit portocaliii la guvernare”, a declarat Mazăre aseară, în cadrul emisiunii “Contraziceri”, difuzată de Neptun TV.