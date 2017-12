Încă 30 de zile de arest pentru fostul poliţist Magda

Tribunalul Constanţa a prelungit, ieri, măsura arestării preventive cu încă 30 de zile pentru Marius Ionuţ Magda, de 30 ani, fost poliţist al Secţiei Regionale Transporturi Constanţa, în dosarul în care este acuzat de omor. Bărbatul nu a vrut să declare nimic în faţa instanţei. Decizia poate fi atacată cu recurs. Conform procurorilor, în seara de 31 martie, Magda şi-a înjunghiat mama de 40 de ori cu un cuţit, în zona gâtului, apoi a încercat să se sinucidă, tăindu-şi venele de la mâini şi de la picioare. Crima a fost descoperită de fratele victimei, Zoiţa Magda. „Am sunat la telefon de câteva ori, dar nu mi-a răspuns nimeni. Atunci am intrat în panică şi am apelat numărul 112 şi am cerut ajutor poliţiei”, a spus fratele victimei. Vecinii familiei Magda au declarat şi ei că au încercat să ia legătura cu Marius şi cu mama lui, dar nu au reuşit. „Am sunat pe fix şi Marius mi-a spus ba că mama lui este plecată la piaţă, să cumpere iaurt, ba că doarme...”, a afirmat un vecin. După ce uşa apartamentului a fost spartă, oamenii legii au avut parte de scene de coşmar. Trupul femeii zăcea într-o baltă de sânge în pat, înfăşurat într-un cearşaf, iar fiul ei avea răni la mâini şi la picioare. Anchetatorii spun că a fost nevoie de intervenţia trupelor DIAS pentru a-l imobiliza pe Magda, care a opus rezistenţă şi s-a zbătut din răsputeri să nu fie încătuşat. El a fost legat de targă şi dus la spital, unde medicii i-au pansat rănile şi l-au trimis la Clinica de Psihiatrie Palazu Mare. Conform raportului medico-legal, moartea femeii a fost violentă şi a survenit cu aprox 12 ore înainte de a fi găsită.