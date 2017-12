Încă 30 de zile de arest preventiv

După ce şi-a violat fiica vitregă în vârstă de 12 ani şi şi-a ameninţat cu cuţitul propriul copil, o fetiţă de doi ani, Constantin Zapan, de 33 ani, din localitatea Pantelimon, vrea să fie eliberat din arest. Bărbatul a susţinut că şi-a dat seama că familia lui are nevoie de el, că soţia lui nu are bani să le crească pe cele două fete şi că el este singurul care le poate întreţine. Având în vedere gravitatea infracţiunilor de care este acuzat, instanţa Curţii de Apel Constanţa a decis, la sfârşitul săptămânii trecute, prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii arestării preventive luată împotriva lui Zapan. Potrivit anchetatorilor, pe 5 mai, Georgiana Stoica, fiica vitregă a acestuia, a mers la Poliţie, unde a declarat că bărbatul care trăieşte cu mama ei a violat-o de două ori. „Prima dată, s-a întâmplat de 28 aprilie. Seara, pe la ora 21.00, a dus-o pe Georgiana într-o clădire din apropiere. Mie mi-a spus că se duce să dea apă la miei. Nu era nimic ciudat, pentru că fata îl ajuta mereu. În seara de 3 mai, a plecat cu oile, însoţit de fată, şi s-a întâmplat din nou. Când s-au întors, pe la ora 22.00, l-am întrebat de ce au stat atât de mult şi mi-a zis că au mai stat să mănânce mieii, că era răcoare. Am început să mă îngrijorez a doua zi, pe 4 mai, când fata nu a mai vrut să meargă cu el. Am întrebat-o pe Georgiana, dar nu a vrut să îmi spună nimic“, le-a spus anchetatorilor mama fetei violate, Mariana Stoica. Abia pe 5 mai, după ce Zapan a ameninţat-o pe Georgiana că o omoară pe sora ei mai mică dacă spune cuiva ce s-a întâmplat între ei doi, adolescenta şi-a luat inima în dinţi şi i-a povestit totul mamei sale. „A înnebunit când i-am spus că ştiu ce i-a făcut Georgianei. A pus mâna pe cuţit şi a vrut să o taie pe fata de doi ani. Am reuşit să îi iau cuţitul şi l-am ţinut de vorbă până a venit poliţia, căci Georgiana plecase să-l denunţe”, a mai spus Mariana Stoica. Constantin Zapan a fost arestat pentru viol.