Încă cinci cazuri de Covid-19 la CFR Cluj

După depistarea pozitivă la SARS-CoV-2 a jucătorului Alexandru Păun, de la CFR Cluj, au fost efectuate teste pentru întreg lotul şi staff-ul tehnic, iar rezultatele din tabăra campioanei en titre nu au fost deloc îmbucurătoare.

Au apărut încă cinci cazuri pozitive, portarul Grzegorz Sandomierski, mijlocaşul Damian Djokovic, antrenorul secund Costin Curelea, antrenorul cu portarii Cristian Moldovan şi preparatorul fizic Cristian Dragotă fiind şi ei purtători ai noului coronavirus.

Clujenii se află la baza FRF de la Mogoșoaia, urmând să efectueze noi teste în zilele următoare.

Aflată la patru puncte în spatele liderului, Universitatea Craiova, care are un meci în plus disputat, CFR Cluj mai are de jucat în play-off-ul Ligii 1 cu FCSB, în deplasare, cu FC Botoșani, pe teren propriu, meciul fiind programat duminică, 26 iulie, și cu Universitatea Craiova, în deplasare, în ultima etapă a sezonului.

Un alt focar de Covid-19 se înregistrează la Dinamo Bucureşti, cu 11 cazuri, 10 jucători şi un membru al staff-ului.

În funcţie de noile rezultate ale testelor va urma decizia Ligii Profesioniste de Fotbal cu privire la modul în care se va încheia play-off-ul şi play-out-ul din Liga 1.