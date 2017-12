Încă din prima zi, aglomerație la înscrierea în clasa pregătitoare

Părinții care au copii ce vor începe în toamnă clasa pregătitoare au intrat, de ieri, în febra depunerii dosarelor de înscriere. Deși părinții pot duce actele necesare înscrierii la școli până pe 13 martie, la școlile de prestigiu din Constanța, bătaia pentru un loc a început încă din prima zi. Rezultatele bune obținute de elevi în competițiile școlare în ultimii ani, renumele învățătorilor și profesorilor care predau în instituție și rigurozitatea actului educativ sunt principalele criterii după care părinții din întregul oraș se ghidează atunci când aleg școala potrivită pentru copilul lor. Și dacă în școală cel mic are șansa să învețe o limbă străină, diferită de engleză, scutindu-i pe părinți de cheltuiala meditațiilor, atunci părinții și viitorii elevi au găsit școala ideală. O astfel de unitate căutată de părinții din oraș este și Școala Gimnazială nr. 29 ”Mihai Viteazul” din Constanța, unde copiii au șansa să studieze încă de mici limba germană și să fie îndreptați pe calea învățăturii de cadre didactice dedicate. Nu e de mirare că, încă de la prima oră de înscriere, părinții au fost prezenți la școală, însoțiți sau nu de viitorii elevi, pentru a depune dosarele de înscriere la clasa pregătitoare. ”Este o școală de prestigiu, care a obținut rezultate foarte bune la competițiile școlare. Avem norocul că suntem arondați acestei școli. Am auzit numai cuvinte de laudă la adresa acestei școli și avem și o învățătoare la care sperăm să intre cea mică. Oricum, suntem bucuroși dacă va intra la una din cele patru clase, pentru că știm că sunt foarte mulți doritori”, a spus o mămică ce aștepta să își înscrie fetița în clasa pregătitoare. La Școala ”Mihai Viteazul” și-au depus dosarele și elevi care vin din alte cartiere. ”Nu suntem arondați acestei școli, dar îmi doresc ca cea mică să învețe germana, așa că am venit să o înscriu aici. Sperăm să avem noroc și să îndeplinim criteriile ca să fim admiși”, a precizat un alt părinte care aștepta ieri să depună actele necesare înscrierii. Potrivit planului de școlarizare, la Şc. nr. 29, în anul școlar 2015 - 2016 vor fi educaţi 100 de copii, în patru clase, dar directorul unității, prof. Daniela Badea, spune că va solicita la Inspectoratul Școlar Județean Constanța suplimentarea numărului de locuri dacă se vor înregistra mai multe cereri decât numărul de locuri. ”Criteriile de selecție a elevilor specifice școlii sunt ca unul dintre părinți să fi fost elev al școlii noastre, să aibă bunicii în apropierea unității noastre școlare, să fi făcut limba germană la grădiniță”, a precizat directorul școlii.