„Încă lipseşte încrederea în mediul de afaceri”

SENTIMENTUL GENERAL ESTE NEGATIV Indicele care măsoară starea curentă a mediului românesc de afaceri, calculat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii (CNIPMMR), s-a oprit la 18 puncte, la finele semestrului I din 2011. Deşi în creştere cu un punct faţă de semestrul II din 2010, indicele se traduce prin calificativul „nesatisfăcător”. „Nu au fost îmbunătăţiri semnificative. Totuşi, indicele evoluţiei IMM-urilor a crescut puternic, de la -22 puncte în semestrul II din 2010 la 27 puncte, după primele şase luni ale anului, ceea ce înseamnă că IMM-urile au început să se mişte mai bine. Rezultatul este „satisfăcător”, dar am avut şi „bine” la această categorie”, spune preşedintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu. Şi aprecierile managerilor faţă de situaţia actuală s-au îmbunătăţit uşor, însă sentimentul general „rămâne negativ”, spune Nicolescu: „În ciuda unei tendinţe de progres, situaţia nu este satisfăcătoare pentru firme”.

FINANŢAREA ŞI INOVAREA, SUB MEDIA UE Preşedintele CNIPMMR susţine că există şi câteva motive de optimism, cum ar fi un studiu amplu al Uniunii Europene, în care se arată că IMM-urile vor ajunge cât de curând la un nivel al businessului asemănător celui pre-criză. Raportat la Small Business Act (SBA), decalogul comunitar al micilor afaceri, IMM-urile autohtone se află undeva la mijloc - mai exact, la patru puncte sunt sub media UE (finanţare, competitivitate, inovare şi gândire „small scale” (n.r. - orientare pe piaţa internă)), la alte patru puncte sunt peste media comunitară, în vreme ce ultimele două puncte din SBA, între care şi grija faţă de mediu, lipsesc aproape cu desăvârşire din România şi nu au putut fi calculate de analiştii europeni. „În linii mari, suntem pe plus, însă climatul de afaceri rămâne la cote mici, pentru că lipseşte încrederea. Cele mai recente evaluări ale UE, făcute în octombrie 2011, indică o creştere a firmelor mici şi mijlocii din statele membre, în următorul an, excepţie făcând cele cinci state problemă, respectiv Spania, Italia, Grecia, Portugalia şi Irlanda. Este bine că nu suntem văzuţi drept un stat-problemă”, mai spune Nicolescu. El recomandă autorităţilor să încurajeze investiţiile, pentru că IMM-urile investesc întotdeauna mai mult decât apreciază iniţial.