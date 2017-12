Încă mai trăim…

În septembrie 2008, cursul leu/euro era de 3,6 unităţi. Un kilogram de carne de porc costa 8,5 lei, iar benzina se vindea cu 4,2 lei/litrul. A venit criza. Trei ani mai târziu, adică acum, leul gravitează în jurul maximului istoric de 4,36 unităţi/euro, litrul de benzină costă 5,6 lei (că deh, e „cerere din piaţă”), iar calculele pentru masa de Crăciun se fac pe baza unui preţ mediu de 14 lei pentru un kilogram de carne de porc. Şi salariile au crescut, ar spune unii, uitând însă că, în cea mai mare parte a anului în curs, inflaţia noastră a condus cu mână de fier topul european. Dar e OK, căci am fost ajutaţi copios. Ni s-au tăiat pensiile şi salariile ca să ne mobilizăm şi să muncim mai din greu. Au dispărut subvenţiile, fondurile pentru firme şi orice altă formă de ajutor, dar rezultatul s-a văzut. Avem creştere şi am dat bine la summitul european, ba chiar ne permitem să facem mişto de zona euro şi să împrumutăm FMI-ul. Statistic, suntem cei mai tari. Practic…

ANIVERSARE TRISTĂ La finele trimestrului III, România, cot la cot cu restul lumii, a „aniversat” împlinirea a trei ani de criză economică. Bilanţul este tragic. Ce ar fi fost bine să crească a scăzut, ce ar fi trebuit în mod normal să scadă a crescut, iar unde era nevoie de stabilitate a apărut volatilitate. Econtext a făcut o analiză a evoluţiei a 15 indicatori importanţi, care oferă o imagine de ansamblu a crizei. Este vorba despre investiţiile străine directe, cursul de schimb, salariul mediu, şomajul, înmatriculările de maşini noi, gigacaloria, aurul, petrolul, benzina, chiriile, locuinţele, cartofii, laptele, carnea de porc şi preţul unei călătorii cu metroul. „Din cei 15 indicatori, doar cinci s-au îmbunătăţit - cartofii, locuinţele, înmatriculările auto, salariul şi chiriile”, spun cei de la Econtext.

PLUSURI PUŢINE... Astfel, în cazul locuinţelor, chiriile s-au redus cu până la 50%, faţă de 2008, în vreme ce preţurile de vânzare au scăzut constant, orbitând acum în jurul plafonului maxim din Prima Casă 4. Cartofii s-au ieftinit, de la 1,5 lei/kg în trimestrul III din 2008, la 1 leu/kg în septembrie. Desigur, graficul cartoful a trecut şi peste borne „luxoase”, pe când inflaţia noastră era cea mai mare din UE. În acelaşi timp, înmatriculările auto au crescut cu 8%, iar salariul mediu a urcat cu 13%. Evident, este doar un plus statistic. În realitate, o creştere de 8% a înmatriculărilor este o nimica toată, iar ajustarea la inflaţie a salariilor dă cu rest. Şi, în plus, ieftinirea cartofilor este conjuncturală, fiind bazată doar pe un an agricol excepţional.

... MINUSURI LA GREU În schimb, ceilalţi zece indicatori s-au înrăutăţit destul de mult. Aurul s-a scumpit cu 96%, de la 884 la 1.735 dolari/uncie. Investiţiile străine directe au scăzut dramatic, de la 2,35 miliarde în trimestrul III din 2008 la numai 160 milioane euro în prezent. Petrolul s-a scumpit cu 18% (de la 68,5 la 81 dolari/baril), bezina cu 31% (de la 4,2 la 5,6 lei/litru), carnea de porc cu 65% (de la 8,5 la 14 lei/kg), iar gigacaloria cu 31% (de la 141,3 la 185,2 lei). În ultimii trei ani, leul s-a depreciat cu 19% în faţa euro (de la 3,58 la 4,26 unităţi), iar numărul şomerilor a crescut cu 25% (de la 352.912 la 439.928 persoane). Şi, ca totul să fie perfect, în tot acest vortex al scumpirilor, salariile şi pensiile au fost ajustate „corespunzător”, în vreme ce banii care le-ar fi putut permite firmelor să mai tempereze unii dintre cei 15 indicatori menţionaţi mai sus s-au dus către lucruri muuuult mai importante, cum ar fi tapetul dintr-un minister oarecare, pixurile şi PC-urile dintr-altul şi călătoria cu elicopterul către inaugurările dublate ale guvernanţilor.