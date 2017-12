Mihai Trăistariu este, la ora actuală, unul dintre cei mai apreciaţi artişti români, care a reuşit să se impună şi peste hotare. Într-un interviu acordat, în exclusivitate, cotidianului „Telegraf”, Mihai a vorbit despre viaţa alături de iubita sa, dar şi despre noile sale proiecte profesionale.

Reporter: Ce planuri are Mihai Trăistariu?

Mihai Trăistariu: Am un album nou care este gata, ştiu că am mai spus acest lucru de foarte multe ori, dar am mai realizat două piese nou pentru el.

Rep.: Vei mai participa la Eurovision?

M.T.: Da. Vreau să cîştig Eurovisionul pentru România!

Rep.: Cu ce îşi ocupă timpul Mihai Trăistariu?

M.T.: Îmi împart timpul între concerte, toamna trecută am fost în juriu la numeroase festivaluri...

Rep.: Ce contează mai mult în muzica românească, interpretul sau textul piesei?

M.T.: Cred că atunci cînd există un interpret de renume, piesa are şanse mai mari să devină un hit, chiar dacă textul nu este extraordinar.

Rep.: Te vei căsători în acest an?

M.T.: Nu vorbim despre acest lucru, ne înţelegem foarte bine, cred că vom rămîne împreună pentru totdeauna, dar încă nu am hotărît data nunţii.

Rep.: Cum ai reuşit să rămîi fără... „fiţe”?

M.T.: Este o întrebare tare dificilă, nu pot să răspund la ea... cred că ţine de firea fiecărui om şi de cît te duce creierul. Dacă te duce mintea să rămîi cu picioarele pe pămînt este ok, dacă nu...

Rep.: Publicul constănţean este diferit de cel din ţară?

M.T.: Este diferit. Eu cred că, în fiecare oraş, publicul este altfel. Cel mai călduros public de care am avut eu parte este cel din Moldova. Publicul din Constanţa este receptiv şi are parte de numeroase concerte de toate genurile.