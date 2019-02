Încă o avarie RAJA pe magistrala Năvodari. Ovidiu și Năvodari, în continuare fără apă potabilă

În această noapte, RAJA a reușit remedierea avariei inregistrata pe magistrala cu diametrul de 1.000 mm, care pleaca de la statia de tratare Palace si alimenteaza cu apa localitatile Ovidiu, Corbu, Lumina si Navodari.

După ce s-au facut manevrele de vane necesare pentru reluarea furnizarii apei potabile, in scurt timp, a fost descoperita o nouă avarie, la o distanta de aproximativ 15 metri fata de prima lucrare, peaceeasi conducta cu diametrul de 1000 mm.

In prezent se desfasoara lucrari de montare a unui colier si de etanseizare a zonei prin sudura.

Prin urmare, s-a sistat din nou pomparea apei pe aceasta conducta pana in jurul orei 11,00. Tinand cont de diametrul mare, dar și de lungimea rețelei de distribuție, perioada de timp necesară pentru umplerea acesteia și intrarea în presiune este de aproximativ 5 ore.

In aceasta situatie, abonatii de la blocurile ANL din Ovidiu, si cei din partea de Est a orasului Navodari (strazile Recoltei, Linistii, Macului, Apusului, Prelungirea Recoltei, Locomotivei, Eternitatii si Plopilor) raman in continuare fara apa la robinete pana in jurul orei 16,00.