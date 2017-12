Încă o demitere la MCSI

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) este la a doua demitere din acest an de la şefia „Centrului Naţional “România Digitală” (CNRD). Secretarul de stat în MCSI, Marius Fecioru, a anunţat că Andrei Niţulescu a fost demis de la conducerea CNRD pentru că „nu a reuşit să gestioneze eficient implementarea proiectului PCU (punctul de contact unic electronic pentru firmele din ţară şi străinătate) în România”. \"Într-un an de când deţine funcţia (n.r. - Andrei Niţulescu) nu a reuşit să implementeze acest proiect, lucru semnalat şi de delegaţia reunită a Comisiei Europene (CE) şi de FMI, care a fost în vizita de evaluare în România în urmă cu câteva săptămâni. Proiectul este finanţat din fonduri UE şi fiecare stat membru are obligaţia de a implementa acest PCU\", a mai declarat Fecioru. Acest PCU, sau Ghişeu unic naţional, este un portal care ar trebui să permită oricărei firme din UE care vrea să activeze şi în România să obţină toate autorizaţiile necesare de la distanţă, prin Internet. Pentru lipsa implementarii proiectului, România riscă să ajungă în faţa Curţii Europene de Justiţie.