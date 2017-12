Încă o lovitură

Încă ţinut „aproape“ de PDL, preşedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania, Laszlo Tokes, a demonstrat din nou că doreşte destabilizarea şi chiar destrămarea României. Mai exact, el ţine morţiş ca mesajul său privind ruperea Transilvaniei de România să fie auzit. Şi nu a ezitat să vorbească despre ideile sale la Congresul PPE, unde a ajuns datorită susţinerii pe care o are din partea PDL. El a pledat pentru „o descentralizare“ a României, care să aibă drept rezultat final „un sistem de federalism“ şi şi-a exprimat dorinţa ca banii aferenţi Premiului Nobel pentru Pace, acordat recent Uniunii Europene, să fie folosiţi pentru problemele minorităţilor. În plus, el a spus că-şi doreşte includerea problematicii minorităţilor în politica de coeziune. „Avem nevoie de o Europă care a fost distinsă cu Premiul Nobel. Cred că PPE are o contribuţie importantă în această distincţie. Daţi-mi voie să adaug că şi minorităţile au contribuţia lor esenţială în proiectul de pace a ceea ce înseamnă Europa unită, de aceea aş propune ca suma respectivă aferentă Premiului Nobel să fie utilizată în scopuri minoritare”, a sugerat Tokes. Astfel, folosind cuvinte puţine, el a atacat din nou integritatea României. Interesant este că nimeni din PDL nu a reacţionat la declaraţiile liderului maghiar, în afară de liderii USL care au condamnat mesajul iredentist transmis de Tokes.