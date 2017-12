Încă o piedică pentru şoseaua de coastă

Proiectul Legii şoselei de coastă a fost blocat din nou, marţi, de această dată de preşedintele Comisiei de Administraţie din cadrul Camerei Deputaţilor, Sulfina Barbu, care a decis amînarea şedinţei pentru săptămîna viitoare exact în momentul cînd membrii comisiei se pregăteau să dezbată raportul acestui act normativ. Motivul invocat de Sulfina Barbu a fost o deplasare pe care membrii comisiei o aveau miercuri la Cîmpulung Muscel. Parlamentarii constănţeni ai PSD califică gestul democrat-liberalei drept rea-voinţă. Deputatul PSD Eduard Martin a declarat că a fost uimit de decizia Sulfinei Barbu. “Nu am înţeles motivul pentru care preşedintele Comisiei de administraţie, Sulfina Barbu, a amînat şedinţa exact cînd s-a ajuns la punctul privind proiectul şoselei de coastă. În cadrul şedinţei nu ne-a prezentat niciun motiv. Dacă gîndea favorabil acest proiect, cred că îl supunea dezbaterii fără probleme. Noi am trecut anul trecut de votul Parlamentului, însă preşedintele Traian Băsescu a retrimis legea în Parlament. Cred că şi de această dată vom obţine votul favorabil pentru această lege”, a declarat Eduard Martin. Interesant este faptul că raportul Legii şoselei de coastă trebuia prezentat pînă ieri. Parlamentarii constănţeni au explicat că proiectul de lege poate ajunge în plenul Camerei Deputaţilor şi fără acest raport. “Sper că a fost o pură întîmplare şi nu a fost intenţionată amînarea şedinţei de către Sulfina Barbu. Este un proiect de lege cu o istorie veche şi controversată. Noi am votat şi anul trecut şi vom vota şi în acest an proiectul de lege, care este necesar pentru Constanţa”, a declarat deputatul PNL Gheorghe Dragomir. Membru în Comisia de administraţie, deputatul PSD Antonella Marinescu a declarat că nu a fost chiar o coincidenţă amînarea discuţiei pe tema şoselei de coastă. “Este o luptă a orgoliilor pe care văd că nu reuşim să o depăşim. Noi, parlamentarii PSD de Constanţa, ne străduim să scoatem un raport favorabil pentru această lege pentru a merge în plen, unde vom vedea ce se va întîmpla”, a declarat Marinescu. Legea zonei costiere urmează fie să se întoarcă săptămîna viitoare la aceeaşi comisie, fie va merge direct în plenul Camerei Deputaţilor pentru a primi votul final. Această decizie va fi luată însă de biroul Camerei Deputaţilor. Proiectul şoselei de coastă a fost lansat de Primăria Constanţa de aproximativ cinci ani. La un moment dat a avut şi finanţarea necesară din fondurile de preaderare, însă banii s-au pierdut, după ce fostul ministru al Mediului, Sulfina Barbu, s-a împotrivit iniţiativei Primăriei Constanţa. Dacă proiectul va primi votul deputaţilor, preşedintele Traian Băsescu va fi obligat să îl promulge.