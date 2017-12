Încă o şansă pentru subvenţii la anveloparea blocurilor

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (AM POR) anunţă că, în 15 octombrie, se lansează apelul public de proiecte pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe, urmând ca, începând cu 1 noiembrie, potenţialii beneficiari să poată depună proiectele la sediile Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională. Beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ teritoriale, municipii reşedinţă de judeţ, în calitate de reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari, precum şi cele şase sectoare ale Capitalei. Investiţiile ţintă sunt blocurile de locuinţe construite între 1950 şi 1990 în care locuiesc categorii sociale vulnerabile şi familii cu venituri reduse. Bugetul alocat este de 304 milioane de euro, din care 150 de milioane din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 154 de milioane din contribuţia naţională (buget de stat, contribuţia autorităţilor locale şi a asociaţiilor de proprietari). „Vreau să subliniez că cele 40 de procente de cofinanţare care trebuie plătite de către administraţia publică şi asociaţia de proprietari pot fi împărţite în funcţie de veniturile proprietarilor. Unde mai mult de jumătate dintre proprietarii din clădire au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub echivalentul a 150 de euro, contribuţia asociaţiei va fi de 10%. În cazurile în care mai mult de jumătate dintre proprietarii din clădire au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub echivalentul a 350 de euro, contribuţia asociaţiei va fi de 20% şi evident, contribuţia va fi mai mare, respectiv de 30%, acolo unde veniturile sunt sub echivalentul a 500 de euro”, a explicat ministrul Turismului, Eduard Hellvig. (M.D.)