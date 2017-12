Încă o ţară se opune aderării României la Schengen

14:41:12 / 24 Septembrie 2017

Nazisti

bai Frate astia sunt Nebuni????? imi bag plm in ei si in tot ce e Austria........sa isi retraga licenta din Romania Mea : BCR............................................ CE MA NOI SUNTEM PROSTI ROMANI CARE .... fara noi nu exszista EUROPA ....nu suntem Curve ...imi bag pl in BCR si in Masa.....