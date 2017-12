Încă o viaţă pierdută

Bilanţul tragicului accident rutier petrecut în urmă cu două săptămâni la ieşirea din localitatea Poarta Albă a ajuns la cinci morţi. Ştefan Constantin, una dintre victimele transportate la acea dată, în stare gravă, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a murit, ieri dimineaţă, în Secţia de Terapie Intensivă a unităţii sanitare. În ciuda eforturilor depuse de medici, pentru salvarea tânărului în vârstă de 24 de ani nu s-a mai putut face nimic. Ştefan Constantin lucra ca manipulant de mărfuri la firma SC Roof Serv Trade SRL, din Constanţa, şi era necăsătorit. Amintim că, pe data de 12 februarie, patru oameni şi-au pierdut viaţa şi alţi patru au fost răniţi după ce microbuzul în care se aflau a intrat în coliziune cu un autotren, pe Drumul Naţional 22 C, la ieşirea din localitatea Poarta Albă. Poliţiştii de la Rutieră spun că totul s-a întâmplat după ce roata unui autotren DAF, condus de Valentin Proteşaru, de 33 de ani, dinspre Murfatlar către oraşul Medgidia, s-a desprins şi a intrat sub un tir MAN, condus de Viorel Sima, în vârstă de 46 de ani, din localitatea dâmboviţeană Voineşti. „Roata de pe partea stângă a platformei i-a zburat exact în momentul în care treceam pe lângă el. Tot ce am văzut a fost pneul ăla care venea spre mine. Apoi m-am răsturnat pe o parte şi m-am răsucit pe şosea”, îşi aminteşte Viorel Sima. În secundele următoare, spun oamenii legii, tirul scăpat de sub control a ajuns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un microbuz marca Peugeot, condus de Iulian Prisăcaru, de 22 de ani, din localitatea Remus Opreanu, zdrobindu-l pur şi simplu şi aruncându-l în afara carosabilului. În urma impactului devastator, Iulian Prisăcaru şi alţi trei pasageri din microbuz, Constantin Botnar, de 19 ani, Nicolae Croitoru, de 32 de ani, ambii din localitatea Remus Opreanu, şi George Roşu, de 24 de ani, din Medgidia, şi-au pierdut viaţa, alte patru persoane aflate în acest autovehicul fiind rănite. La testarea şoferilor celor două tiruri cu aparatul Drager, poliţiştii au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.