Încă se fac înscrieri la „Battle of the Songs”

Compozitorii care îşi doresc să participe la concursul internaţional de compoziţie „Battle of the Songs”, ajuns la cea de-a doua ediţie, mai au la dispoziţie doar 12 zile pentru a se încrie în competiţie, data limită de postare a pieselor pe site-ul www.battleofsongs.com fiind 10 septembrie. Organizat de compania Star Management, la iniţiativa lui Zoli Toth, „Battle of the Songs” este primul concurs privat de compoziţie din România şi se desfăşoară online. Compozitorii amatori sau profesionişti pot posta pe site-ul concursului un număr nelimitat de piese.

Juriul care va desemna piesele finaliste este format din: Dana Adam (Media Pro Music), Tiberiu Crişan (realizator de programe radio, jurnalist muzical), Cătălin Muraru (A&R manager al Casei de Discuri Roton), Bogdan Pavlică (redactor muzical la Radio România Actualităţi), Dan Popi (director al casei de discuri Media Services, licenţiat EMI în România), Pussycat (DJ la Kiss FM), Nono Semen (Pro FM), Zoli Toth (Star Management), George Zafiu (Europa FM).

Şi la acestă ediţie, marele premiu va avea o valoare de 10.000 de euro şi va consta în aparatură tehnică de studio şi instrumente muzicale. Pe lîngă marele premiu, va mai exista şi un premiu de popularitate, care va fi oferit chiar de către public prin intermediul sms-urilor.

Anul trecut, la prima ediţie, cîştigătorul concursului a fost desemnat Doru Isăroiu, solistul trupei „Parlament”, cu piesa „Doamne!”.