Încă un an cu haos pe plaje

La sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL), a început, ieri, a doua etapă a licitaţiei privind atribuirea plajelor. Pentru această a doua etapă au fost scoase la licitaţie 143 de sectoare de plajă pentru care au fost depuse 115 oferte. Purtătorul de cuvânt al ABADL, Cătălin Anton, a declarat că licitaţia se va finaliza luni, 17 mai. “Pentru această a doua etapă avem 39 de sectoare de plajă pentru care sunt minim doi ofertanţi, ceea ce înseamnă că vor fi atribuite, asta dacă ofertanţii vor fi declaraţi eligibili”, a declarat Anton. La fel ca şi în prima etapă a licitaţiei, ABADL a fixat o serie de preţuri minimale de la care ofertanţii încep să facă propuneri. Ca şi anul trecut, licitaţia se desfăşoară pe trei categorii: închirierea de plajă propriu-zisă, închirierea unui sector de plajă pentru înfiinţarea unui beach bar şi închirierea de plaje pentru amenajarea de baze nautice. Dacă pentru prima categorie am putea spune că nu există probleme, fiind vorba doar de amplasarea de şezlonguri şi umbrele pe plaje, pentru celelalte două categorii, cei care au licitat pare că vor da banii degeaba către ABADL. Mai exact, după câştigarea licitaţiei, agentul economic poate să îşi amplaseze beach barul sau baza nautică conform unui plan deja stabilit. Pentru acest lucru el treuie să obţină o autorizaţie de construire din partea Pirmăriei Constanţa. Din nefericire pentru agenţii economici care au luat astfel de parcele de plajă, există o mare problemă: Primăria Constanţa nu mai poate emite autorizaţii de construire pentru obiective din staţiunea Mamaia pentru că ministrul Turismului, Elena Udrea, nu a avizat Planul Urbanistic Zonal al staţiunii Mamaia. Aşa cum declara chiar Elena Udrea, concepţia de dezvoltare a staţiunii Mamaia promovată de minister nu mai coincide cu cea a Primăriei Constanţa. Interesant este că sesizarea către Ministerul Turismului a fost făcută tot de către ABADL, în urmă cu un an. În aceste condiţii, ABADL nu este decât un vânzător de iluzii, mai grav fiind faptul că acest aspect nu a fost precizat licitatorilor de către comisia de licitaţie. Cu alte cuvinte, ABADL doreşte să le ia banii agenţilor economici fără ca aceştia să îşi poată desfăşura activitatea. Singura posibilitate ar fi aceea de a construi ilegal. Dacă se va întâmpla aşa ceva, agenţii economici vor intra în conflict cu Ministerul Turismului, care, în prezent, desfăşoară pe litoral o amplă acţiune de demolare a construcţiilor considerate ca fiind ilegale. Revenind la licitaţia de ieri, agenţii economici prezenţi la sediul ABADL sunt în continuare nemulţumiţi de modalitatea de desfăşurare a acestui proces şi de preţurile minimale stabilite. Patronul discotecii Cucaracha, Răzvan Ţurlea, descalificat de către comisia de licitaţie, a declarat că tot ceea ce se întâmplă pe litoral nu face decât să umbrească eforturile celor care doresc să investească. “Noi am venit la licitaţie pentru că dorim să administrăm plaja din faţa investiţiei pe care am făcut-o. Acum suntem mult mai preocupaţi de ceea ce ne fac autorităţile statului, care au venit să ne desfiinţeze câţiva metri de scânduri, pentru care, spun ei, nu avem autorizaţie. Noi nu am făcut decât să cosmetizăm zona respectivă. Dacă ei aşa înţeleg să facă turism, este problema lor”, a declarat Răzvan Ţurlea. Ieri au fost scoase la licitaţie mai multe sectoare de plajă din zonele Mamaia I, Mamaia II, Mamaia IV, Năvodari III şi Agigea. Pentru astăzi vor fi scoase la licitaţie sectoarele de plaje din zonele Mamaia V, Mamaia VI, Cordon Eforie Nord, Eforie Sud.