Încă un arbitru de fotbal bătut

09:21:28 / 13 Mai 2014

PENTRU CEI CARE COMENTEAZA IN NUMELE ALTORA

IN PRIMUL RAND CEI CARE DAU COMENTARII SUB ALT NUME NU AU CARACTER. NU ESTE CORECT SA FOLOSESTI NUMELE ALTEI PERSOANE ATUNCI CAND AI CEVA DE SPUS. DACA ESTI UN ADEVARAT BARBAT SI VREI SA SPUI CEVA UNEI ANUMITE PERSOANE O POTI FACE FATA IN FATA,NU PE SITE-URI. CAT DESPRE COMENTARIILE DE MAI SUS PAREREA MEA ESTE CA NU ISI AU ROSTUL.. NR 8 PROBABIL CREDE CU TARIE CA M-A ADUS IN ARBITRAJ (STIU CINE AFIRMA ASTA)..DAR SI-AR FI DORIT SA FIE ASA CUM SPUNE EL.. EU IMI CUNOSC MAI BINE VIATA DECAT ORICINE ALTCINEVA..NU AM FOST ADUS DE NIMENI IN ARBITRAJ..PUR SI SIMPLU AM VENIT SINGUR SI AM PROMOVAT DOAR DATORITA MUNCII MELE. SUCCES CELOR CARE AU PLACEREA SA COMENTEZE IN NUMELE ALTORA SI CELOR CARE NU AU CURAJUL SA SPUNA IN FATA LUCRURILOR PE NUME !