Încă un branşament ilegal

După adevăratele raiduri din această săptămână care s-au încheiat, toate, cu descoperirea mai multor branşamente ilegale la diverse restaurante din Constanţa şi, implicit, pagube de sute de milioane de lei, echipele Corpului de Control din cadrul SC RAJA SA Constanţa au depistat, vineri, încă un consumator fraudulos. Pe strada Aristide Karatzali nr.1, la restaurant - hotel New Safari, administrat de SC SIAL COM 2000 SRL, s-a constatat că sigiliile la contoarele de apă sunt rupte, faptă considerată intervenţie neautorizată asupra aparatelor de măsură, care este pedepsită în conformitate cu prevederile Codului Penal. „Imediat după ce s-a constatat intervenţia neautorizată la apometre, angajaţii societăţii noastre au debranşat societatea de la sistemul de alimentare cu apă. Societatea SIAL COM 2000 SRL s-a ales cu un proces verbal de constatare în sistem pauşal şi retroactiv pe 18 luni pentru o cantitate de apă şi canal, conform normativelor, de 19.440 metri cubi. Avertizăm încă o dată pe această cale toţi abonaţii, indiferent de statutul juridic – gospodării individuale sau agenţi economici şi indiferent de locaţie – municipiul Constanţa sau judeţ, că trebuie să înţeleagă necesitatea respectării legalităţii în cazul alimentării cu apă potabilă şi canalizare, în caz contrar riscând plata în sistem pauşal şi retroactiv pe 18 luni a serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare, dar şi plângeri penale pentru furtul de apă”, a declarat purtătorul de cuvânt al RAJA, Irina Oprea.