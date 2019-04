Încă un candidat USR-PLUS se retrage din cursa pentru europarlamentare

Oana Popescu a anunţat, pe Facebook, că renunţă la candidatura pe lista Alianţei USR-PLUS la alegerile europarlamentare. Ea a precizat că a crezut că va ajuta oamenii dacă va candida, însă a constat că, cel puţin în prezent, nu este aşa.

„Am renunţat la candidatura la europarlamentare pe listele Alianţei 2020. Am participat la acest proces considerând că voi avea astfel ocazia să fac mai mult bine, mai repede, mai multor oameni. Am constatat că - cel puţin momentan - nu este aşa. Prefer să ocup locul care consider că îmi oferă cel mai bun context să-mi folosesc la maximum capacităţile, iar acest loc rămâne, deocamdată, societatea civilă, mediul profesional de analiză, de politică internaţională, de comunicare etc”, a scris Oana Popescu, pe Facebook.

Oana Popescu a declarat că decizia sa nu are legătură cu demisia unul alt coleg, Valeriu Nicolae, anunţată în această săptămână.

„PS. Nu, nu are legătură cu retragerea lui Valeriu Nicolae. Nu am discutat, dar nu cred că motivele noastre coincid. Îmi dau seama că e o suprapunere nefericită a deciziilor noastre - a mea era însa luată de mai mult timp, am sperat să existe un moment maibunde a o comunica, dar am constatat între timp că acest moment nu apare niciodată”, a conchis Oana Popescu.

Anunţul acesteia vine la două zile după ce Valeriu Nicolae, candidat pe lista Alianţei 2020 USR-PLUS, a demisionat marţi din formaţiunea condusă de Dacian Cioloş. El declarat că a simţit că riscă să piardă nişte prieteni tare dragi şi că devine din ce în ce mai încrâncenat.