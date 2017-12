Încă un dosar deschis pe numele lui Băsescu

13:48:22 / 19 Octombrie 2015

legalitate

TB trebuie sa raspunda pentru toate acuzatiile care i se aduc in justitie. Nu este o scuza ca se cheltuiesc banii. Democratia se tine cu cheltuieli. In ancheta Clinton vs Lewinsky s-au cheltuit milioane de dolari. A castigat insa democratia. Un procuror a avut taria morala si civica sa-l acuze pe presedintele in exercitiu de sperjur. Cu TB nu s-a intamplat asa. Din aceasta cauza trebuie sa raspunda acum. Cu Casuneanu intradevar este o situatie groasa pt TB. de altfel a propulsat pe opresorii nemului romanesc: Cosos si fiul, Udrea si Camarila, Videanu si Famiglia, Berceanu si Flota Aero, Florin Popescu si Gainile, Mircea Basescu si Infamatii, etc.