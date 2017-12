Încă un dosar pentru Băsescu!

12:59:58 / 21 Mai 2015

Incoltirea fiarei

Vanatorii s-au pregatit de vanatoare.plecati cu noaptea in cap,avand asupra lor chiar si berbece pentru spart(in niciun caz piatra!).Haitasii au inceput sa caute fiara care in ultimii 10 ani dar si in ceilalti 15 si-a facut de cap.Mai este putin si va urma imblanzirea fiarei pentru distrugerea flotei,falsuri,talharie,spalare de bani,luare de mita,instigare la boicotarea alegerilor,santaj,imbogatire nejustificata.Sublima placere si nobila este vanatoarea politica!