Încă un egal între Dinamo şi FC Steaua

La trei zile distanţă de duelul din semifinalele Cupei României, încheiat nedecis, scor 0-0, Dinamo Bucureşti şi FC Steaua Bucureşti s-au întâlnit într-un nou derby, de această dată în prima etapă din play-off-ul Ligii 1. Iar rezultatul final a fost tot o remiză, 1-1 (Bicfalvi 81 / Hamroun 10), Astra Giurgiu, prima clasată, fiind avantajată de acest egal. Finalul partidei de duminică seară, de pe stadionul „Dinamo”, a adus şi două eliminări, câte una de fiecare parte.

Au evoluat - Dinamo: Cerniauskas - A. Marc, Pulic, Mevlja, St. Filip - P. Anton (cpt.), Bicfalvi - D. Rotariu, Palic (76 Bartalsstovu), Romario (46 Batin) - Essombe (69 Gnohere); FC Steaua: Fl. Niță - Papp, Tamaș, Varela (cpt.), Toșca - Pintilii (74 Bourceanu), N. Stanciu - Adi Popa (83 Tade), Chipciu, Hamroun - Marica (39 Muniru).

Cartonaşe galbene: Essombe / Pintilii, Chipciu, Muniru, Hamroun (2). Cartonaşe roşii: St. Filip / Hamroun. Partida a fost arbitrată la centru de Ovidiu Hațegan.

Clasament play-off: 1. Astra 29p (golaveraj: 2-0), 2. Dinamo 25p (1-1), 3. Pandurii 24p (0-0), 4. FC Steaua 23p (1-1), 5. FC Viitorul 23p (0-2), 6. ASA 19p (0-0). Luni, de la ora 20.30, este programată partida ASA Tg. Mureş - Pandurii Tg. Jiu.

Tot luni, dar de la ora 18.00, va avea loc şi meciul Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara, din prima etapă din play-out. Clasament play-out: 7. CS U. Craiova 19p (3-0), 8. CSMS Iaşi 19p (0-1), 9. CFR 17p (2-0), 10. FC Botoşani 16p (1-0), 11. ACS Poli 13p (0-0), 12. FC Voluntari 12p (0-3), 13. Concordia 9p (0-0), 14. Petrolul 4p (0-1). Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

15 „STRANIERI” CONVOCAŢI DE IORDĂNESCU

Selecționerul Anghel Iordănescu a anunțat lista preliminară a jucătorilor care evoluează la cluburi din afara țării și care au primit faxul de convocare pentru meciurile cu Lituania și Spania. La 23 martie, pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu, reprezentativa României va întâlni într-un joc amical selecționata Lituaniei. Patru zile mai târziu, la 27 martie, pe „Cluj Arena” din Cluj-Napoca, „tricolorii” vor înfrunta campioana europeană en titre, Spania.

Pentru aceste partide de pregătire, selecționerul Anghel Iordănescu a convocat 15 „stranieri” - portari: Ciprian Tătărușanu (Fiorentina) şi Costel Pantilimon (Watford); fundași: Alexandru Mățel (Dinamo Zagreb), Vlad Chiricheș (SSC Napoli), Dragoș Grigore (Al Sailiya), Cosmin Moți (Ludogorets) şi Laszlo Sepsi (FC Nurnberg); mjlocași: Ovidiu Hoban (Hapoel Be'er Sheva), Lucian Sânmărtean (Al Ittihad), Gabriel Torje (Osmanlispor) şi Alexandru Maxim (VfB Stuttgart); atacanți: Bogdan Stancu (Genclerbirligi), Claudiu Keșeru (Ludogorets), Florin Andone (Cordoa) şi Raul Rusescu (Osmanlispor). Lista definitivă a jucătorilor din străinătate care vor fi prezenți la reunirea lotului va fi anunțată vineri, 18 martie.