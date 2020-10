Încă un examen dificil pentru tricolori

Duminică, 11 octombrie, de la ora 19.00 (în direct la Pro TV), reprezentativa de fotbal a României va întâlni Norvegia, la Oslo, în etapa a treia din UEFA Nations League, Divizia B, Grupa 1. Un meci care vune într-un moment nu prea favorabil pentru tricolori, la trei zile după înfrângerea din Islanda, care a dus la ratarea calificării la EURO 2020.

Echipa noastră a efectuat antrenamentul oficial pentru meciul cu Norvegia, sâmbătă seară, pe stadionul „Bislett” din Oslo, în condiţii de ploaie torenţială, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Antrenamentul a fost mutat de pe stadionul „Ullevaal”, din cauza ploii, astfel încât gazonul arenei care va găzdui partida de duminică să fie protejat.

Selecţionerul Mirel Rădoi anunţă mai multe schimbări în formula de start faţă de meciul din Islanda, tehnicianul romând sperând într-o mobilizare a tricolorilor: „Cred că va fi o partidă interesantă. Ar fi foarte bine dacă nu am primi gol. Vor fi schimbări în primul unsprezece. Jucătorii sunt încă afectaţi de pierderea calificării. Cred că acum trebuie să vorbim de forţa grupului, pe asta trebuie să ne bazăm. Noi ştim ce avem de făcut, dacă vom încerca şi vom reuşi să reglăm din punct de vedere mental, atunci va fi bine. Ne gândim doar la victorie”. Rădoi a mai spus că nu i se pare normal să i se ceară demisia după trei meciuri la conducerea primei reprezentative.

„Am început bine Liga Naţiunilor, suntem pe primul loc şi vrem să rămânem acolo. Cred că în Islanda toţi ne-am dorit să câştigăm. Pur şi simplu a fost un meci slab. Acum trebuie să ne gândim doar la meciul de duminică. Eu am spus mereu că intru în teren să dau tot. Am reuşit să am experienţa unui turneu final la echipa de tineret. Am venit cu aceeaşi mentalitate şi la seniori, doar cu gândul de a câştiga şi de a ajunge la turneu final”, a declarat Ianis Hagi.

Tot duminică seară este programată şi întâlnirea Irlanda de Nord - Austria, de la ora 21.45.

Clasament: 1. ROMÂNIA 4p (4-3), 2. Norvegia 3p (6-3), 3. Austria 3p (4-4), 4. Irlanda de Nord 1p (2-6).