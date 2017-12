Încă un examen pentru FC Farul

RUSMIR ŞI-A PRIMIT BANII. Cu cinci puncte câştigate în primele cinci etape, FC Farul se pregăteşte pentru un nou examen, urmând să dea piept sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, cu Dunărea Galaţi, în etapa a 6-a a Ligii a II-a. Constănţenii au drept obiectiv câştigarea celor trei puncte puse în joc, chiar dacă problemele financiare au pus sub semnul întrebării chiar disputarea jocului. „Avem nevoie de ajutor, pentru că sunt probleme. Dacă nu-i achitam o restanţă lui Rusmir, până miercuri după-amiază, nu am mai fi jucat. Conducerea a făcut eforturi şi a plătit datoria, însă mai sunt multe de rezolvat”, a avertizat antrenorul principal Ioan Sdrobiş, care are încredere în forţa echipei: „Am promis că nu pierdem la Juventus şi ne-am ţinut de cuvânt. Sper să continuăm această serie de rezultate pozitive şi să legăm o nouă victorie, sâmbătă, pe teren propriu, în disputa cu Dunărea Galaţi. Cu multă muncă, cu un pic de linişte, sper să apară clarviziune în joc şi să luăm încă trei puncte. Întâlnim o echipă ambiţioasă, care a învăţat lecţia de anul trecut, când s-a salvat pe ultima sută de metri de la retrogradare, antrenată de un fost elev de-al meu, Viorel Tănase”, a adăugat Sdrobiş.

MIZA PE TINERET. Tehnicianul constănţean îşi continuă proiectul de a promova jucători tineri, săptămâna trecută oferindu-i lui Denis Husein şansa de a debuta în tricoul Farului. „Sunt mulţi jucători tineri, de perspectivă, şi fiecare va avea şansa de a demonstra ce poate. Săptămâna trecută a apărut Husein, dar eu aştept foarte mult de la Lupu. Este un jucător cu multe calităţi, dar trebuie să le arate. Altfel va sta pe banca de rezerve. Cu Abuzătoaie sunt probleme, întrucât Steaua l-a terminat şi se simte faptul că a suferit mult. Sper însă ca Ursachi să aibă ocazia să joace sâmbătă, poate chiar o repriză”, a explicat Sdrobiş.