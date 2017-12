Încă un început de an şcolar festiv!

După ce, cu doar câteva zile în urmă, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, anunţa că în acest an festivităţile de început de an şcolar nu vor mai avea loc, elevii urmând să înceapă cursurile din prima zi de şcoală, acum demnitarul s-a răzgândit. Daniel Funeriu a declarat, ieri, că ministerul nu doreşte să intervină în tradiţiile privind începerea anului şcolar care ţin de fiecare şcoală sau comunitate, dar a cerut ca acestea „să fie realizate în interesul elevului”. „Am cerut inspectorilor ca festivităţile de începere a noului an să fie gândite în interesul elevului. De exemplu, dacă este foarte cald să nu fie ţinuţi copiii în soare o perioadă foarte lungă, dar nu se pune problema ca ministerul să intervină în tradiţiile fiecărei şcoli, fiecărei comunităţi”, a spus Daniel Funeriu. El a ţinut să precizeze că rugămintea lui a fost să fie organizate festivităţi care sunt în interesul elevilor şi, de asemenea, încă din prima zi de şcoală „să se facă ore de dirigenţie şi să se explice tot ce ţine de viaţa şcolii”. Ministrul Educaţiei a adăugat că a cerut tuturor inspectorilor, printr-o notă oficială, ca orarul să fie pregătit din data de 9 septembrie, iar pe 13 septembrie elevii şi părinţii să fie pregătiţi „pentru ceea ce înseamnă viaţa şcolară”.