Încă un medic cercetat pentru ucidere din culpă

În nici două luni, la Constanţa, poliţiştii sunt nevoiţi să cerceteze un alt medic acuzat de ucidere din culpă, dr. Hany Riad. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Florian Stoian, a declarat că, din fişa medicală a pacientei, (Sadula Rabia, de 15 ani - n.r.), reiese că aceasta s-a prezentat la spital luni, 3 mai, la orele prânzului, cu un avort incomplet şi cu pierderi masive de sânge. În jurul orei 23.00, fata a fost chiuretată, medicul ginecolog constatând că fătul este mort. În urma intervenţiei, adolescenta a fost internată la secţia Terapie Intensivă. Potrivit reprezentanţilor spitalului, patru ore mai târziu, adolescenta a murit în urma unui stop cardio-respirator. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a declarat că, în urma celor petrecute, conducerea a luat următoarele măsuri: suspendarea raporturilor de muncă între SCJU Constanţa şi dr. Hany Riad; demararea unei anchete interne şi sesizarea consiliului medical al SCJU Constanţa; sesizarea comisiei de malpraxis de la Direcţia de Sănătate Publică; sesizarea Colegiului Medicilor cu privire la acest caz. “Toate datele acestor anchete vor fi făcute publice în cel mai scurt timp de la finalizarea lor”, promite managerul. „La momentul acesta, cauza este în lucru la Secţia 3 Poliţie. Se fac cercetări pentru ucidere din culpă. Din rezultatele necropsiei a reieşit că adolescenta a avut o moarte violentă. După prezentarea documentelor către Colegiul Medicilor şi către Institutul de Medicină Legală “Mina Minovici”, urmează să se stabilească dacă există o legătură între intervenţia chirurgicală şi deces“, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, inspector Radu Croitoru. „Noi am fost sesizaţi de către conducerea spitalului. Am deschis o anchetă în acest caz, sub aspectul unei culpe medicale. Nu ne putem pronunţa deoarece ancheta este încă în desfăşurare“, a declarat şeful Secţiei 3 Poliţie Constanţa, scms. Mircea Vizitiu. Părinţii fetei îl acuză pe medic că le-ar fi cerut bani pentru a efectua intervenţia chirurgicală. Tatăl fetei susţine că doctorul i-ar fi spus că poate să rezolve situaţia şi că i-ar fi cerut o sumă importantă pentru a efectua intervenţia. “I-am dat 30 de milioane”, susţine tatăl. Medicul Hany Riad avea contract cu SCJU doar pentru turele de gardă. Amintim că, pe 16 martie 2010, dr. Emilia Borzea, din Constanţa, era primul medic acuzat de ucidere din culpă, în ultimii zece ani. Raportul expertizei medico-legale arată că pacienta, de 41 de ani, care a murit pe 8 martie, în urma unei intervenţii chirurgicale, era însărcinată în 17 săptămâni, cu mult peste temenul limită care permite efectuarea unei întreruperi de sarcină.

A. GHENCEA, A. RAFTU